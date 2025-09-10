Dinamo, doppio test tedesco 

Doppio test di tedesco a Nuoro per la Dinamo. Per verificare se aumentano le luci e diminuiscono le ombre rispetto al City of Cagliari. La squadra sassarese ritorna nella città barbaricina dove ha svolto la prima parte della preparazione. Domani e sabato, con inizio alle 20, affronterà al PalaConi i Niners Chemitz.

Il coach biancoblù Massimo Bulleri ha espresso giudizi positivo dopo il quadrangolare di Cagliari che ha prodotto una sconfitta al supplementare col Bayern Monaco e la vittoria all'ultimo tiro (tripla di Johnson) contro il Gran Canaria nella finalina per il terzo posto: «Sono stati molti più up che down e abbiamo affrontato due squadre di altissima qualità. Il lavoro è appena iniziato ma siamo nella giusta direzione». Non è neppure preoccupato per i tanti falli commessi, soprattutto dal centro McGlynn (uno ogni 5 minuti sul parquet) perché è anche frutto di una difesa più aggressiva.

Panchina importante

Nel campionato che si aprirà domenica 5 ottobre al PalaSerradimigni contro Varese (inizio alle 20) sarà più che mai importante l'apporto della panchina. Quasi tutta italiana, eccezion fatta per l'esterno Beliauskas. Il giocatore lituano finirà per avere un impiego di 22-25 minuti e il suo tiro da fuori può tornare utile. Da apprezzare il fatto che Mezzanotte stia provando a giocare ogni tanto anche spalle a canestro, per avere la doppia dimensione, oltre a quella di ala tiratrice che ben si conosce. Loro due e il play Zanelli dovranno dare sostanza partendo come cambi, soprattutto se coach Bulleri confermerà l'utilizzo del quintetto di giocatori solo europei, che prevede come centro Vincini (atteso da una ulteriore crescita dopo l'exploit nel girone di ritorno 2024/25) e come ala piccola Ceron. Un po' meno atletismo rispetto al quintetto statunitense, ma più attenzione ai dettagli tattici in difesa. E se dallo starting five tutto americano (Buie, Johnson, Marshall, Thomas e McGlynn) è lecito attendersi intorno ai 60 punti di media, appare chiaro come la panchina dovrà produrne oltre 20.

L'avversaria

Chemnitz è una delle formazioni “giovani” della Bundesliga, visto che è approdata nella massima serie tedesca nel 2020. Nella stagione passata ha chiuso al quarto posto ma è uscita subito ai playoff, mentre due anni fa ha vinto la Europe Cup. Risultati indicativi sino a un certo punto, dato che i Niners hanno quasi rivoluzionato l'organico. Tra i volti noti quelli del play Corey Davis che ha giocato con Cremona e Trieste. Ritorno di lusso quello della guardia canadese Kaza Kajami-Keane, due anni fa MVP delle finali di Europe Cup, e dell'ala forte Kevin Yebo, lo scorso anno al Bayern Monaco. Occhio anche all'ala John Newman III.

