Dinamo, domani si comincia 

«Contro Bonn abbiamo giocato la gara peggiore, ma ora pensiamo a partire bene in campionato». Il coach Nenad Markovic archivia la sconfitta coi tedeschi che è costata la Champions League e si concentra sul debutto di domani al PalaSerradimigni contro Scafati (inizio alle 21). Intanto, una buona notizia, il centro Luca Vincini ha ripreso ad allenarsi con la squadra. «Sta bene e farà parte delle rotazioni», annuncia il tecnico biancoblù che sa come Vincini possa dare quella stazza e quella pericolosità offensiva che invece non ha Renfro, più portato alla difesa e alle stoppate. Contro Scafati, che ha già messo in dubbio qualche straniero, l'allenatore della squadra sassarese chiede due cose: «Quaranta minuti concentrati e un attacco dove le letture siano migliori, perché dobbiamo crescere su timing di passaggio e altri aspetti per essere più consistenti, mentre la difesa è più avanti».

Vietato parlare per ora di obiettivi e di calendario, che al prossimo turno propone la trasferta a Milano: «Sappiamo quanto sia competitivo il campionato, con diverse squadre di buon livello, ma dobbiamo pensare solo che la prossima partita è sempre quella più importante».

RIPRODUZIONE RISERVATA