dinamo, di più non si poteva 

Aquila Trento 95

Dinamo Sassari 77

Dolomiti Energia TN : Ellis 8 (4/5, 0/2), Cale 12 (3/5, 2/5), Ford 22 (8/10, 2/5), Pecchia 5 (2/2, 0/2), Niang 4 (2/3, 0/1), Forray 3 (0/2, 1/4), Mawugbe 1, Lamb 18 (2/2, 4/9), Bayehe 8 (3/4), Zukauskas 11 (2/3, 1/7). All. Galbiati.

Banco di Sardegna SS : Cappelletti 27 (6/7, 3/4), Bibbins ne, Weber 8 (4/9, 0/2), Trucchetti 7 (1/2, 1/4), Fobbs 10 (5/6, 0/4), Tambone (0/1), Veronesi (0/3, 0/5), Bendzius 12 (3/4, 0/4), Vincini 3 (0/1), Thomas ne, Gazi 10 (2/2, 2/3), Vasselli ne. All. Bulleri.

Arbitri : Giovannetti, Bongiorno e Bartolomeo.

Parziali : 19-15, 42-39, 69-54

Note - Percentuali di tiro: Trento 37/75 (10/38 da tre); Sassari 27/61 (6/26 da tre). Tiri liberi: Trento 11/16; Sassari 17/20. Rimbalzi: Trento 21 off 29 dif (Lamb 7); Sassari 5 off 19 dif (Vincini 5).

La Dinamo più bassa e più corta di sempre perde a Trento 95-77. Condizioni davvero improbe per la squadra sassarese che ha giocato senza i tre lunghi Halilovic, Thomas e Renfro, e pure senza il play-guardia Bibbins. E con Weber e Veronesi condizionati dai falli.

Il +18 finale per la Dolomiti Energia racconta solo una parte della verità. Per 25 minuti il Banco dei quintetti ultracorti e leggeri ha messo in difficoltà una delle aspiranti al primato, cercando soluzioni anche in entrata in una giornata con troppi tiratori fuori fase. L'alternanza di difese a uomo, zona e pressing ha creato imbarazzo all'attacco di Trento, che si è salvato costruendosi secondi tiri ad alta percentuale di realizzazione: ben 21 rimbalzi offensivi contro i 19 difensivi dei biancoblù.

Cenni di cronaca

Quintetto con tre italiani viste le assenze: Cappelletti per Bibbins e Veronesi da “4” con l'alapivot Bendzius tenuto in panchina come cambio dell'unico centro, Vincini. La zona tiene, ma in attacco a parte Cappelletti che parte forte nella serata del suo career high (27 punti) gli altri hanno poca mira anche quando tirano col difensore lontano: 10-2 al 4'. L'ingresso di Tambone e Bandzius aggiusta la difesa, Cappelletti si esalta e a inizio del secondo quarto l'entrata in reverse di Fobbs dà addirittura il +3 al Banco che lotta alla pari sino all'intervallo.

Nel terzo quarto hanno già 4 falli il play Weber e l'ala Veronesi, così il quintetto si abbassa ancora, il diciannovenne Trucchetti è costretto a un minutaggio record e viene persino rispolverato Gazi. Sino al 25' è ancora partita apertissima: 50-47. Poi la stanchezza comincia a farsi sentire, Trento beneficia anche di qualche chiamata casalinga e dà il primo vero strappo alla partita: +13 con bomba dell'ala Zukauskas.

La Dinamo prova a resistere, ha un ultimo sussulto con Cappelletti e Gazi (71-60 al 33') poi Trento si ricorda di essere la squadra più precisa dall'arco e colpisce per l'allungo definitivo.

RIPRODUZIONE RISERVATA