Dinamo, devi tagliare corto 

sassari. «Cholet è una città carina e ordinata ma l'abbiamo già visitata e una volta e vorremmo evitare di tornarci». Con una battuta coach Piero Bucchi ha risposto così alla domanda sulla possibilità di sfruttare il match ball casalingo per andare al Round of 16 della Champions. Stasera alle 20.30 la Dinamo ospita la squadra francese. Purtroppo in questa fase della coppa europea si gioca al meglio delle tre gare e quindi non c'è una differenza canestri da difendere e il +21 dell'andata vale per il Banco come una vittoria col minimo scarto. Occorre comunque vincere una seconda volta.

L'avversaria

Vietato sottovalutare Cholet, squadra pericolosa se riesce a trovare i suoi ritmi. E se le guardie Randall e Ayayi si esaltano al tiro. L'allenatore biancoblù dice: «I ragazzi sanno che non sarà una passeggiata, come all’andata, i francesi hanno dentro qualcosa in più di quanto mostrato all’andata, poi loro domenica non hanno giocato quindi hanno potuto preparare la partita bene anche tatticamente, noi dobbiamo essere più solidi e concentrati».

Il girone degli ottavi

Chi supera questo turno approda in un gruppo già composto per due quarti, anzi tre. Fanno parte del gironcino del Round of 16 Unicaja Malaga (Spagna) e Strasburgo (Francia), che avendo vinto il proprio girone della stagione regolare hanno saltato la fase dei play-in. L'altra avversaria è rappresentata dai turchi del Tofas Bursa, che si sono sbarazzati del Paok Salonicco. Girone di ferro, ma intanto arrivarci sarebbe una bella novità dopo le due magre stagioni europee precedenti.

In cerca del tris

Mai in questa stagione la squadra sassarese ha vinto tre partite di fila. Prova a farlo ora lanciata dal successo a Cholet e dal colpaccio di Pesaro. Il tecnico Bucchi osserva: «Le ultime due partite ci hanno dato segnali confortanti, abbiamo giocato molto bene per 70 minuti, poi negli ultimi 10 di Pesaro i ragazzi hanno staccato la spina, ma sono convinto che non si ripeterà. Siamo anche più sereni perché lavoriamo al completo». Di sicuro vincere oggi significa anche acquisire sicurezza in campionato (domenica arriva Pistoia) e continuare a risalire la classifica: «Sì, ma dire oggi dove possiamo arrivare è difficile in un campionato così equilibrato dove Milano, Bologna, Venezia e Brescia possono perdere contro chiunque».

