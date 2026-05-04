Dinamo, devi andare avanti 

Sassari. «Mi dispiace molto». Pausa. «In questo momento è anche difficile trovare le parole». Altra pausa. Meo Sacchetti parla in tono sommesso commentando la retrocessione in A2. Non è solo per pesare le parole. Sacchetti non è solo il coach della prima Coppa Italia (2014) e dello storico triplete nella stagione 2014/15, l’impresa che ha inserito la Dinamo tra le grandi della pallacanestro italiania (Sacchetti usa questo termine, non basket). L’uomo di Altamura è anche l’allenatore che ha portato Sassari in serie A, attraverso i playoff della stagione di A2 2009/10, quando il club era gestito dalla famiglia Mele. Lo ha fatto al primo colpo. Del resto, Meo Sacchetti è stato l’allenatore di tante prime volte per la Dinamo.

Amore sincero

«Quello vissuto con la Dinamo è stato qualcosa di molto importante anche a livello personale». Meo e la Sardegna, un amore non precoce ma poi sincero e solido, basta vedere l’accoglienza che gli viene riservata quando di tanto in tanto fa capolino al PalaSerradimigni. «Beh, ho preso la residenza ad Alghero dopo aver comprato casa, direi che sono ormai sardo, voto anche qui».

La forza di risalire

Da nocchiero saggio che ha attraversato tutti i mari, anche con la tempesta o la bonaccia, Sacchetti ci tiene a dire: «Ora ci sono il rammarico e la delusione, ma attenzione il basket va avanti: in A2 sono finite anche società storiche come Cantù, Pesaro e Bologna…». Società che hanno ritrovato la forza di risalire: questo è il primo messaggio. «Quello che è successo non deve cancellare la storia bellissima che è stata scritta. I bei ricordi restano, il passato rimane». E questo è il secondo messaggio.

Ricordi bellissimi

E che passato! Quello menzionato in centinaia di post sui social dai tifosi. Grati per esserci stati quando la Dinamo abbatteva una barriera dopo l’altra, scalava la classifica, migliorandosi di anno in anno sino alla stagione del sogno: Supercoppa Italiana, Coppa Italia (la seconda) e infine lo scudetto. Meo Sacchetti evidenzia: «Sicuramente c’era un’atmosfera diversa in quegli anni, Sassari era una matricola, c’era entusiasmo. Ricordi bellissimi, che resteranno sempre».

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