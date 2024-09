Dinamo, decide Cappelletti 

Dinamo sassari 69

virtus bologna 68

Banco di Sardegna SS : Cap- pelletti 13, Piredda ne, Bibbins 8, Trucchetti, Halilovic ne, Fobbs 12, Tambone 2, Udom 3, Bendzius 5, Vincini 9, Sokolowski 14, Renfro 3. Allenatore Markovic

Segafredo BO : Tucker, Pajola 5, Clyburn 9, Visconti, Cooke, Shengelia 12, Hackett 5, Morgan 8, Polonara 5, Diouf 4, Zizic 16, Akele 4. Allenatore Banchi

Parziali : 20-12; 37-38; 53-50



Sarà pure preseason, ma portare a casa uno scalpo importante come quello della Virtus Bologna è sempre una buona notizia. La nuova Dinamo edizione 2024/25 continua a piacere, e dopo aver liquidato senza troppi patemi il Paok Salonicco in semifinale, vince anche al cospetto dei vice campioni d’Italia conquistando la 14^ edizione del Torneo “City of Cagliari” (69-68 il risultato finale). I quasi duemila del PalaPirastu hanno applaudito una squadra capace di confermare i segnali positivi emersi nei primi due test: pressione sulla palla, attenzione difensiva e altruismo nella metà campo d’attacco sono i principi base nell’impostazione tattica di Markovic, che può proseguire fiducioso la strada verso il round preliminare di Basketball Champions League, fissato per il 20 settembre ad Antalya (Turchia). In una partita spigolosa e a tratti tesa, le notizie migliori sono arrivate dal più insospettabile dei protagonisti, ovvero il giovane pivot Vincini. Buoni segnali sono arrivati però anche da Sokolowski (top scorer) e da un Cappelletti decisivo.

La cronaca

Con Halilovic out dopo la botta allo zigomo accusata in semifinale, Markovic lancia in quintetto la sorpresa Vincini (classe 2003). Il pivot torinese risponde presente e ispira il break iniziale che porta i sassaresi avanti sul 10-2. La Virtus risponde affidandosi alla fisicità dei suoi lunghi e accorcia, ma gli sprint in contropiede di Cappelletti e Sokolowski consentono al Banco di andare alla prima pausa sul +8. Nel secondo periodo il quintetto di Banchi alza l’intensità difensiva e passa avanti (38-37 al 20’) con Morgan e Clyburn. Al rientro in campo, la gara si fa nervosa dopo un accenno di rissa tra Clyburn e Sokolowski. La Virtus ne approfitta e passa avanti, ma la Dinamo ha il merito di tenersi a contatto fino al punto a punto finale: a fare la differenza è la freddezza di Cappelletti, autore del canestro decisivo a 15” dal termine.



RIPRODUZIONE RISERVATA