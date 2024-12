Dinamo davanti a un bivio 

Sassari. Ambizione o anonimato. Come evidenzia il coach Nenad Markovic la gara di domani al PalaSerradimigni contro Reggio Emilia (alle 12) «dirà quale direzione possiamo prendere». Una vittoria renderà ancora possibile l’ingresso nella Final 8 di Coppa Italia. Una sconfitta significherà restare comunque a buona distanza dalla zona retrocessione ma anche dire addio o quasi alla speranza di acciuffare la Final 8 della Coppa Italia. In altre parole resterebbe soltanto la qualificazione ai playoff scudetto per illuminare la stagione.

La sfida a Reggio Emilia ricorda il momento più esaltante della storia biancoblù: la serie finale per lo scudetto 2015. Dieci anni dopo quel titolo Sassari ha aggiunto alla bacheca una Europe Cup e una Supercoppa Italiana e perso una finale scudetto e una di Coppa Italia, mentre gli emiliani hanno ottenuto una Supercoppa italiana e perso due finali, una per lo scudetto nel 2016 e una per la Europe Cup nel 2022.

L’avversaria

Il tecnico Markovic presenta così Reggio Emilia: «Affrontiamo la miglior difesa del campionato, con giocatori di impatto fisico e di taglia. Per certi versi sono simili a Venezia ma hanno più intensità». Il quinto posto, con un bilancio di 7/10 e vittorie importanti contro Trieste, Venezia e Tortona, è stato ottenuto grazie soprattutto alla protezione del proprio canestro: appena 74 punti incassati a incontro, che consentono di mascherare un attacco poco prolifico di 80 punti di media. Nonostante la presenza di giocatori di talento come le guardie Winston e Barford, quasi 30 punti in due.

Reggio Emilia è poi seconda per rimbalzi (40,6) e per stoppate (quasi 4 a partita). All’esplosivo centro senegalese Faye (9,5 punti), appena 19 anni, è stato affiancato l’esperto Faried, nove stagioni nella Nba con Denver dove ha avuto come compagno di squadra Gallinari. Faried ha esordito nel successo di Napoli segnando appena 3 punti ma catturando 9 rimbalzi. L’infortunio alla guardia Jamar Smith (13 punti col 65% da due) ha “salvato” dal taglio l’ex pivot Gombauld, che sta anche giocando meglio e fa pure il “4”, quindi è aumentata la taglia dei giocatori che si muovono nei pressi dell’area, considerata anche la stazza dell'alapivot Cheatam, 206cm di altezza, che produce 10 punti e 6,5 rimbalzi.

Il “nuovo” Renfro

Capita a fagiolo il nuovo utilizzo di Nate Renfro da “4”, dato che è un giocatore con fisico (203cm per 95 chili) e rapidità da ala più che da centro. Mentre in difesa l’americano non ha problemi a chiudere anche sugli esterni, in attacco sta provando a fare qualcosa in più con qualche penetrazione. «Il ruolo di alapivot, di “4”, l’ho fatto al college, poi ho giocato quasi sempre da pivot. È un’opportunità per ampliare il mio bagaglio e rendere più interessante la carriera». Per la Dinamo è stata una settimana intensa: trasferta prima a Venezia e poi in Francia, quindi ritorno nell’Isola: «Non è facile giocare con un calendario così stretto, ma è anche un’opportunità per imparare a migliorare nella gestione delle energie fisiche e mentali».

