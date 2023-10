Dinamo datti una mossa 

Sassari. Zero punti dopo i primi due turni. Record negativo. «Siamo indietro, ci manca l’aver giocato tutti insieme», ha ammesso il coach Piero Bucchi dopo la sconfitta contro Cremona, la seconda dopo quella casalinga con Napoli. Certo, sarebbe ingeneroso pensare che da una settimana all’altra la Dinamo potesse trovare chimica e meccanismi di squadra. Obiettivamente però ci si attendeva qualcosina in più. Non tanto dal rientrante Charalampopoulos, che per essere fermo un mese ha giocato una discreta gara, e neppure dall’ala McKinnie, arrivata dieci giorni fa e alla prima esperienza fuori dall’America. A parte Gentile nel primo tempo (4/5 da tre) e Diop nel secondo, quando ha ritrovato l’esuberanza dentro l’area e in difesa, gli altri non hanno mostrato miglioramenti rispetto alla prima giornata.

Non si sa se la combo-guard americana Tyree rientrerà sabato al PalaSerradimigni contro Treviso (la società sassarese a differenza di altri club raramente fornisce indicazioni sugli infortunati), in ogni caso servirà una prestazione più intensa come durata e più aggressiva. Anche perché il calendario non aspetta. Subito dopo ci sarà la trasferta a Bologna sul campo quasi impossibile della Virtus e il 17 comincerà la Champions con la trasferta polacca a Schettino. In attesa di trovare un’identità, occorre che Whittaker sia più leader e che Treier e Gombauld forniscano prestazioni offensive più robuste. Perdere ancora significherebbe complicarsi il cammino in un campionato in cui c’è tanta concorrenza per i primi 8 posti che valgono l’accesso alla Coppa Italia e ai playoff scudetto.

