Dinamo da urlo: asfaltata Venezia 

Reyer Venezia 55

Dinamo Sassari 81

Umana Reyer Venezia : Spissu 10 (2/3 da due, 2/5 da tre, 1 r.), Parks 8 (4/6, 0/3, 4 r.), Bramos 5 (1/6, 1/3, 3 r.), Moraschini (0/1), De Nicolao ne, Granger 7 (2/5, 1/4, 3 r.), Chillo ne, Brooks 2 (1/2, 2 r.), Willis 4 (2/4, 0/1, 3 r.), Watt 9 (3/4, 3 r.), Tessitori 6 (0/3, 1/3, 4 r.), Mokoka 2 (0/1, 0/1, 1 r.). All. Spahija.

Banco di Sardegna Sassari : Jones 12 (5/10, 0/1, 4 r.), Robinson 12 (2/5, 2/2), Dowe 14 (4/8, 1/4, 5 r.), Kruslin 11 1(1/1, 3/4, 2 r.), Devecchi, Treier (0/1, 3 r.), Chessa ne, Stephens 6 (3/5, 8 r.), Bendzius 2 (1/1, 0/2, 4 r.), Gentile 2 (1/1, 0/1, 1 r.), Raspino 2 (1/2, 3 r.), Diop 20 (7/9, 7 r.). All. Bucchi.

Arbitri : Lanzarini, Sahin e Bongiorni.

Parziali : 22-20; 36-37; 46-57.

Note . Tiri liberi: Venezia 10/20; Sassari 13/15. Percentuali di tiro: Venezia 20/55 (5/21 da tre, ro 10 rd 14); Sassari 31/56 (6/13 da tre, ro 12 rd 30).

Con una difesa mostruosa la Dinamo rimette in equilibrio la serie. Al Taliercio finisce 81-55 per Sassari che va sull'uno a uno e adesso ha due gare al palaSerradimigni per cercare la semifinale scudetto: si gioca giovedì e sabato. Va in semifinale (probabilmente contro Milano che sta annientando Pesaro) chi ne vince altre due. Se sarà necessaria la quinta gara si tornerà al Taliercio.

Fattore Bucchi

Davvero un capolavoro tattico quello compiuto dalla squadra di Bucchi che ha saputo correggere alcune cose non andate bene nella prima partita. Così dopo avere incassato 22 punti nel primo quarto ha iniziato a stringere le maglie pian piano, sino a soffocare l'attacco di Venezia che si è arresa ben prima della fine: nel secondo tempo ha concesso appena 19 punti.

Il tecnico Piero Bucchi ha stravinto il confronto tattico con Spahija, Diop ha annichilito Watt e Tessitori chiudendo con 20 punti e 7 rimbalzi in soli 19 minuti sul parquet, Successo di squadra, come ha voluto rimarcare il coach dei biancoblù: «Bravi i ragazzi che hanno fatto una bella partita. Nei playoff ogni gara fa storia a sé, speravamo di arrivare davanti al nostro pubblico con una vittoria e ci siamo riusciti».

Cronaca e tattica

In partenza è la Reyer a difendere meglio e i biancobù perdono tre palloni in attacco: 7-2 al 4'. La scossa la produce il solito Dowe attaccando il ferro. Venezia come in gara uno non lascia spazio sull'arco ai tiratori ospiti e chiude dentro. Nella terra di mezzo – quella della media distanza- si inserisce Jones che in leggerezza colpisce e ribalta: 9-10 al 6'.

C'è equilibrio perché se i padroni di casa hanno anche le triple in attacco, Sassari tira poco e male: 1/4. In compenso rimedia coi rimbalzi offensivi e le seconde opportunità al tiro. E poi c'è Diop che sembra inarrestabile. Nell'alternanza in testa nessuna delle due formazioni riesce a prendere l'inerzia della partita, ma la difesa sassarese ha già iniziato ad inaridire alcune fonti del gioco, usando anche Raspino nelle rotazioni.

Al rientro in campo dopo l'intervallo, la protezione del canestro sassarese diventa massima: contenimento dell'uno contro uno e indirizzamento delle guardie verso un lato ben definito per “restringere” campo e opzioni di passaggio. Venezia annaspa, anche perché se non riesce a correre in transizione sembra zoppa una volta che Watt viene oscurato dentro l'area e non può fare da perno come in gara uno. Il parziale di 20-10 consegna al Banco le redini della partita.

Nell'ultimo quarto un'altra accelerata da 11-0 e il vantaggio diventa inaudito, sfiorando i 30 punti di fronte a una Reyer incapace di reagire.

