Dinamo, da una big all’altra 

Sassari. Cancellato lo zero dalla classifica di Europe Cup ora la Dinamo prova a infrangere il tabù più grande: battere una squadra italiana. Finora non ci è mai riuscita. Nè in pre-season (0/3) né in campionato dove ha perso in volata contro Varese, Cremona e Milano. Purtroppo la gara di domani a Bologna (ore 19) arriva dopo che la Virtus ha già compiuto un passo falso casalingo, perdendo contro Cremona 69-86. Difficile che replichino la prova scialba e distratta davanti ai propri tifosi, pur con la fatica degli impegni di Eurolega.

Il coach Massimo Bulleri è possibilista: «Bologna è un'avversaria che può proporre varie facce tattiche e tecniche, quintetti alti, quintetti piccoli, lunghi che sanno anche tirare da fuori, noi dobbiamo giocare la gara come opportunità di fare risultato, a prescindere dalla qualità dell’avversario. La partita di mercoledì ci deve dare consapevolezza e fiducia». Qualche soluzione tattica la sta sperimentando con sempre più convinzione anche il Banco di Sardegna, che oltre al quintetto piccolo visto l'anno scorso (Thomas da centro e l'ala piccola spostata nel ruolo di ala grande) si affida ogni tanto anche al quintetto coi due pivot McGlynn e Vincini. «Tutte le possibilità tattiche le utilizziamo nell'ottica di provare a vincere». Ancora in dubbio la presenza di Mezzanote, l'unica alapivot tiratrice del roster, e Ceron, che sarà anche il nono nelle rotazioni, ma può essere comunque utile.

L'avversaria

Si è ritirato Belinelli, tiratore inarrestabile quando entra in trance agonistica. Restano gli altri italiani da nazionale: il play Pajola, il veterano Hackett e le ali Niang e Akele e il centro Diouf. Già il confronto con gli italiani della Dinamo basterebbe a indicare il divario. Occhi puntati sulla guardia Carsen, non alta ma potente e con la capacità di indirizzare da solo le partite: 16 punti di media. La filiforme ala Alston e l'alapivot serba Smailagic (occhio alle sue triple) sono altri stranieri di qualità.

Precedenti

Il campo di Bologna ha riservato dispiaceri nelle ultime quattro stagioni. Solo sconfitte. L'ultimo ad averci vinto è il coach Pozzecco: 83-78 con prova eccellente di Spissu e Bendzius. Ma quello era un Banco capace di arrivare quinto (stagione 2020/21) e giocarsela contro chiunque. Attenzione però a questo dato: Sassari non è più fanalino di coda a rimbalzo come nelle ultime stagioni e in questa sfida si presenta addirittura con una media leggermente superiore di palloni recuperati sotto i tabelloni.

