Dinamo, da Pesaro la guardia Tambone  

Sassari. I quattro lati della base italiani sono stati completati con l'ingaggio della combo-guard Matteo Tambone. Classe 1997, alto 192cm, ha giocato nelle ultime quattro stagioni a Pesaro: 7,4 punti col 33% nelle triple in 23 minuti le cifre dell'ultimo campionato.

Buon difensore, tiratore che può avere serate importanti, guardia capace di dare una mano in regia, Tambone è giocatore di esperienza, personalità e sostanza. Pure Tambone ha firmato un contratto biennale come l'alapivot ex Trento Mattia Udom e la guardia-ala Giovanni Veronesi, proveniente dal Vicenza in A2. Loro tre più il play Alessandro Cappelletti, già sotto contratto, ricostituiscono un nucleo italiano che era stato praticamente azzerato con gli addii al basket giocato di Jack Devecchi e Massimo Chessa e la partenza di Stefano Gentile. Il discorso italiani non è ancora chiuso, dovrebbe arrivare il lungo Luca Vincini, 207cm, di Cremona, che farà probabilmente l'undicesimo.

«Sono felice di aver firmato con la Dinamo che ritengo essere una delle migliori società a livello italiano», le prime parole di Tambone. «Sono convinto di aver scelto il meglio per il mio percorso. Affronto con grande entusiasmo ed ambizione questa nuova tappa della mia carriera, sono pronto a dare il massimo per un club così importante».

