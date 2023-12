Dinamo, da dove ripartire? 

Sassari. Silenzio in casa Dinamo. Rabbia e riflessioni della dirigenza dopo la doppia umiliazione tra Champions (-31 ad Atene) e campionato (-45) per un'accoppiata storica in senso negativo. Non proprio la situazione ideale per prepararsi alla gara di domenica al PalaSerradimigni contro Brindisi, che ha vinto due delle ultime tre partite schiodandosi dallo zero in classifica, pur restando ultima, a -4 dalla squadra sassarese. Evidentemente non è solo il problema di Whittaker, fermo tre settimane per influenza e ora per un fastidio muscolare del quale nulla si sa. Fermo restando che l'arrivo di un play straniero che sia un leader è indispensabile, anche qualora non si trovi collocamento a Whittaker.

Fragilità

È il problema numero uno di un gruppo che al di là degli infortuni non riesce a trovare dei punti fermi dai quali trarre fiducia. Non lo è la difesa, che a parte i casi limite di Atene e Brescia, tende a far esaltare gli attacchi delle avversarie. Basti dire che contro la Dinamo le antagoniste tirano da tre col 40,5% esprimendosi ben oltre lo standard. E nel computo generale dei tiri su azione Sassari è ultima perché è quella che concede maggiore precisione alle avversarie.

Non c'è poi un giocatore sul quale fare affidamento sempre o quasi. Tyree è quello con più talento ma è discontinuo, Gentile e Charalampopoulos difficilmente mettono insieme tre gare intense di fila dal punto di vista fisico, Gombauld ha discreta costanza ma è tutto fuorché un trascinatore, McKinnie e Kruslin sono gregari che per rendere hanno bisogno di un determinato tipo di gioco: rapido l'americano, con scarichi il croato. E coach Bucchi tutto questo non può risolverlo solo col lavoro in palestra.

Il ritorno di Diop

È anche la settimana che dovrebbe salutare il rientro del centro Diop, che ha saltato sei gare per l'operazione a un menisco. Sul piano dei risultati non è neppure andata male, con tre vittorie e la crescita di Gombauld. L'assenza dell'italiano migliore ha però costretto al sovraccarico di sforzo sui giocatori restanti e all'utilizzo fuori ruolo di Treier da “5” col balletto tra Charalampopoulos e McKinnie come “4”. Di fatto anche questo ha ritardato l'assimilazione di meccanismi difensivi e offensivi. La società aveva cercato uno straniero per coprire l'assenza di un centro, ma ha preso una cantonata con Taylor Smith, giocatore non ancora recuperato dopo l'operazione a un tendine rotuleo.

