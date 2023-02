Dinamo, crocevia playoff 

Sassari. «Gli esami non finiscono mai in questo campionato», afferma il coach Piero Bucchi. Domani la squadra gioca a Trento. Concedere il bis dopo la vittoria dell'andata per 81-75 significherebbe agganciare il sesto posto, quello che se confermato alla fine della stagione regolare vale l'accoppiamento con la terza classificata, vale a dire Tortona, salvo clamorosi crolli di Virtus Bologna o Milano.

E dopo Trento ci sarà la trasferta di Brescia, ma ormai come sostiene Filip Kruslin «il campionato è così equilibrato che ogni gara è importante». L'esterno croato è il re delle triple, ma lui preferisce sottolineare il lavoro difensivo, visto che spesso marca la guardia più pericolosa: «In tutta la mia carriera ho sempre studiato l'avversario, soprattutto se non ci ho mai giocato prima per capire qual è la sua migliore caratteristica e negargliela. Flaccadori o Spagnolo non importa, io devo fare quello che serve per aiutare la squadra, ed è importante fare le decisioni giuste. non è detto che debba essere per forza una tripla».

Assenze e dubbi

Le assenze certe sono in casa del Trento che è senza l'esterno Crawford, giocatore che ha 11 punti di media col 41% da tre. E siccome non è stato ancora ingaggiato il quinto straniero, praticamente la formazione di Molin ha solo tre stranieri: il centro Atkins 14 punti e 7,5 rimbalzi di media; l'ala Grazulis che sfiora i 9 punti e i 6 rimbalzi; la guardia-ala Lockett che segna 6 punti col 37% da tre.

I dubbi sono per la Dinamo, come riferisce Bucchi: «Treier è rimasto sino a giovedì a casa per l'influenza, Robinson sta lavorando e domenica può fare parte della gara». La disponibilità di Treier e Robinson anche se non al meglio può fare la differenza in un match dove Trento deve anche ammortizzare le fatiche dell'Eurocup che l'hanno vista perdere contro l'Holon Tel Aviv con 22 punti dell'ex Dinamo Onuaku.