Dinamo-Cremona può valere tanto 

Sassari. Alla caccia dell'ipoteca sulla salvezza anticipata. Alle 16.45 la Dinamo ospita al PalaSerradimigni Cremona, formazione sulla quale vanta il +4 in classifica e la vittoria dell'andata per 80-65. Fare il bis significa guadagnare un vantaggio (forse) definitivo sulla rivale diretta.

I precenti parlano di 10 vittorie per Sassari davanti al pubblico amico a fronte di due sole sconfitte, l'ultima nel match che vide il Cremona di Meo Sacchetti e Travis Diener vincere dopo un supplementare 105-100, successo tramutato in 20-0 tavolino perché il neo coach Pozzecco era andato in panchina nonostante la squalifica. Il motivo d'interesse principale è comunque il debutto del nuovo americano del Banco, il play Briantè Weber, ex Reggio Emilia, chiamato a dare una mano a Bibbins e Cappelletti nel nuovo assetto con due play sempre o quasi in quintetto. Rispetto all'andata c'è un Renfro in meno e un Thomas in più, mentre resta ancora il dubbio sull'utilizzo dell'acciaccato Halilovic.

Women ko

Gara senza storia al palaTaliercio in A1 femminile: la vice capolista Venezia si è imposta sulla Dinamo Women 90-60 . Match chiuso già al riposo con le padrone di casa avanti 50-18. Dopo l'intervallo la formazione di Restivo è riuscita a giocarsela meglio. La sconfitta rende matematici i playout, perché la Brixia Brescia che è a +2 vanta il 2-0 sulle sassaresi.

Umana Reyer VE : Logoh, Smalls 9, Villa 7, Nicolodi 9, Stankovic 3, Cubaj 8, Fassina 13, Santucci 13, Mompremier 8, Kuier 18. All. Mazzon.

Banco di Sardegna SS : Gonzales 19, Begic 17, Carangelo 13, Toffolo 7, Natali, Taylor 4, Diallo, Grattini, ne Peana e Spiga. All. Restivo.

