Dinamo, così non può bastare 

Reyer VENEZIA 82

Dinamo SASSARI 79

Umana R. Venezia : Spissu 3 (0/1 da due, 1/4 da tre, 1 r.), Parks 8 (1/7, 2/3, 3 r.), Bramos 12 (4/5 da tre, 1 r.), Moraschini 2 (0/1, 1 r.), De Nicolao ne, Granger 6 (1/4, 0/3, 2 r.), Chillo ne, Brooks 7 (1/1, 1/2, 2 r.), Willis 7 (3/4, 2 r.), Watt 19 (8/11, 7 r.), Tessitori 7 (2/4, 3 r.), Mokoka 8 (1/3, 2/3, 4 r.). All. Spahija.

Banco di Sardegna SS : Jones 3 (0/3, 1/2, 4 r.), Robinson 16 (6/9, 1/4, 1 r.), Dowe 16 (6/11, 0/1, 5 r.), Kruslin 9 (1/6, 1/7, 4 r.), Devecchi ne, Treier 3 (0/1, 1/2, 2 r.), Chessa ne, Stephens 5 (2/4, 5 r.), Bendzius 8 (3/4, 0/4, 6 r.), Gentile 4 (1/3, 2 r.), Raspino (1 r.), Diop 13 (4/7, 4 r.). All. Bucchi.

Parziali : 22-29; 50-45; 65-58.

Note . Tiri liberi: Venezia 18/19; Sassari 21/24. Percentuali di tiro: Venezia 27/56 (ro 6 rd 24); Sassari 27/68 (4/20 da tre, ro 16 rd 23).

Solito copione al Taliercio. Vince Venezia in volata 82-79, Sassari recrimina per le pessime percentuali da tre (appena 4/20), fa il mea culpa per la gestione della palla che valeva il supplementare. Domani si torna sullo stesso campo: tutto può ancora succedere. L'ottimo primo quarto non è servito. Dal +12 dell'inizio di seconda frazione al -5 dell'intervallo per colpa di un break da 14-0 che ha rovesciato l'inerzia della gara. Eppure i biancoblù sono rimasti sempre dietro, pur senza piazzare mai la zampata del sorpasso. Sono mancate soprattutto le triple delle ali: Bendzius, Jones e Kruslin 2/13 in totale. Dettagli in un match che il Banco ha affrontato con spirito battagliero, non mollando neppure quando Bramos infilava triple assassine o Watt aveva momenti di dominio, peraltro interrotto da un Diop strepitoso.

Cenni di cronaca

Sassari parte bene con un Dowe uomo-ovunque. Non fosse per la padronanza di Watt in area, il distacco sassarese potrebbe andare anche oltre il +12 del 11'. Nel primo quarto coach Bucchi ruota dieci giocatori e sembra avere il controllo tattico del match. Invece la tripla di Spissu (prima volta da ex nei playoff) è il via libera al break di 14-0 che rovescia inerzia ed esito del match. La Reyer approfitta degli errori in attacco della Dinamo, fa transizione e segna da 3 come Sassari non riesce a fare: 50-45 a metà gara. Venezia tenta più volte di chiuderla, ma Diop e Dowe fermano la fuga, ma nel finale Willis fa 4/4 ai liberi e il Banco sbaglia le triple che valevano il pari con tre uomini diversi. ( g.m. )

