Dinamo “corta” oggi alle 17 contro Treviso 

Sassari. In attesa del nuovo straniero che sostituirà l'infortunato Sokolowski (e magari anche Udom se si andrà su un'ala) la Dinamo deve trovare la forza nei nove giocatori che ruota attualmente il coach Markovic. Al PalaSerradimigni (ore 17) è di scena la NutriBullet Treviso, galvanizzata da cinque vittorie di fila contro avversarie di classifica inferiore. Il risultato dirà appunto se Sassari deve vivere una stagione anonima o se ha qualche chance di inserirsi nel girone di ritorno tra le migliori otto, quelle che disputeranno i playoff.

La formazione di Frank Vitucci ha una caratteristica che finora difetta al Banco: un terzetto di attaccanti che garantisce in media 50 punti, anche se le precarie condizioni di Olisevicius potrebbero privare gli ospiti del migliore realizzatore (18 punti di media) lasciando tutti i pericoli tra le guardie, dove Bowman, Harrison e Mascolo incidono molto sulla fase offensiva.

Per il resto le statistiche dei rimbalzi e dei palloni recuperati sono simili, quindi si tratta di uno scontro tra pari peso, con la differenza che Treviso ha raggiunto continuità di rendimento e per questo vince spesso contro avversarie di pari o inferiore livello.

I duelli

Bowman e Mascolo hanno sicuramente maggiore forza fisica di Bibbins e Cappelletti, Harrison è più esperto di Fobbs ma potrebbe patirne la stazza. Una volta tanto il centro avversario, Paulicap, ha peso simile a quello di Renfro, anche se la produzione è superiore: 7 punti e 7,5 rimbalzi. Il suo cambio è un ex biancoblù, Francesco Pellegrino, quindi dentro l'area ci sono i presupposti per non subire come contro Reggio Emilia.

L'incognita è rappresentata dallo yankee Macura, esterno di talento a briglia sciolta che può segnare canestri difficili a ripetizione ma anche commettere qualche sciocchezza. Mentre in alapivot agiscono sia Alston, sia mezzanotte. La Dinamo può rispondere con Veronesi e Bendzius, quindi anche in questo settore il confronto è equilibrato.

In definitiva saranno i dettagli, soprattutto le letture di gioco, e l'approccio a fare la differenza. La Dinamo ha più pressioni ma anche più motivazioni e l'aiuto del pubblico, pur in calo come numeri e calore nel sostegno.

