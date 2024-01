Dinamo, corsa interrotta 

DINAMO SASSARI 68

BRIXIA BASKET 72

Banco di Sardegna SS : Raca 4, Carangelo 14, Carta ne, Toffolo 3, Crudo 9, Kaczmarczyk 14, Hollingshed 12, Joens 8, Bebbu ne, Togliani 4. All. Restivo.

Rmb Brescia : Landi, A. Tomasoni ne, Zanardi 16, R. Tomasoni, Pinardi ne, Louka 14, Boothe 2, Garrick 15, Skoric 19, Tassinari 6. All. Cesaro.

Arbitri : Rudellat, Tommasi e Forni.

Parziali : 18-21; 37-34; 51-54.

Note . Tiri liberi: Sassari 14/17; Brescia 13/14. Percentuali di tiro: Sassari 22/59 (10/30 da tre, ro 11 rd 24); Brescia 25/53 (9/19 da tre, ro 4 rd 27).

Sassari. La sosta natalizia toglie brillantezza alla Dinamo Women che dopo una gara dura ed equilibrata cede 68-72 al PalaSerradimigni. Brescia conquista così i quarti di finale della Coppa Italia (domenica a Venezia) e Sassari abbandona la competizione un po’ a sorpresa, visto che in campionato le biancoblù di Restivo avevano vinto nettamente. Partita strana, con le due formazioni mai oltre i due canestri di vantaggio. Prova sottotono di Ivana Raca, che pure in dicembre era stata l’Mvp del campionato. La formazione di Restivo ha tirato maluccio nel primo quarto (4/12 da due) ma è stata capace comunque di accelerare nel finale del secondo, sino al +5 con contropiede di Carangelo e due liberi di un’ottima Kaczamarczyk (anche 10 rimbalzi). Non ha mai dato però l’impressione di poter prendere in mano definitivamente l’inerzia del match.

Zona indigesta

Nel secondo tempo la Dinamo Women è apparsa in difficoltà contro la zona 3-2 delle ospiti che in punta hanno utilizzato spesso il pivot, anche per non prendere triple centrali. La formazione sassarese ha perso ritmo in attacco ed è finita sotto, con la ex Skoric davvero scatenata. Eppure le biancoblù non si sono fatte distanziare, testardamente si sono riportate avanti. Tre triple di fila di Carangelo e una strepitosa Crudo sono valse il +4 al 38’. Vantaggio annullato da bomba e libero di Skoric per un gioco da 4 punti che ha dato energia e morale a Brescia. Dopo la tripla del play Zanardi solo 1/3 dalla lunetta per Carangelo e Tassinari invece ha fatto 2/2 per mettere il colpaccio al sicuro.

RIPRODUZIONE RISERVATA