Dinamo, corsa a ostacoli 

L'unica certezza è la salvezza. La possibilità di disputare la serie A per il quindicesimo anno di fila. I playoff invece si sono allontanati dopo la sconfitta casalinga contro la Libertas Pesaro dell'ex Meo Sacchetti. Per restare in corsa bisogna fare il “colpaccio” domenica a Napoli, altrimenti addio spareggi scudetto. Anche qualora la Dinamo mancasse i playoff per la seconda volta in tredici anni (nel 2020 era seconda ma il campionato venne interrotto per Covid) sarebbe comunque la squadra più costante dopo Milano, che per tradizione e budget è proprio di un altro livello. Da Eurolega. Ecco perché anche la “semplice salvezza” a quattro giornate dal termine non è risultato trascurabile. Solo Milano, Varese e Pesaro tra le squadre attuali possono vantare una così lunga militanza dal 2010, da quando Sassari ha raggiunto la serie A. Esagerare con le critiche per un'annata un po' storta significa trascurare la continuità garantita da 15 anni a questa parte.

Cofani aperti e vincenti

Forse l'atteggiamento giusto è quello dei tifosi di Orgoglio biancoblù-Dinamo Sassari, che domenica dopo la gara di mezzogiorno, come è consuetudine da qualche anno a questa parte, hanno allestito in piazzale Segni “Cofanos Abertos”, cofani aperti (un'usanza secolare nel mondo del galoppo e dei cavalli in genere) per uno spuntino a base di porchetto, pasta al forno, formaggio, birra, vino e altre specialità sarde, dolci compresi. E oltre a invitare i giocatori della Dinamo e Meo Sacchetti, un ex che in Sardegna è di casa, sono stati accolti anche i giocatori di Pesaro, che avevano appena espugnato il PalaSerradimigni. Un gesto di accoglienza che a livello nazionale ha colpito tutti. Un'iniziativa che spiega bene come il basket si viva non solo per le emozioni, le gioie e anche le delusioni sul campo, ma pure per il clima di festa che si crea anche dopo una partita persa.

La corsa ai playoff

Più difficile ma ancora possibile con Tortona (settima) e Trento (ottava) che hanno solo una vittoria in più, pur con saldo positivo su Diop e compagni. Il match di Napoli – concorrente a pari punti- è snodo cruciale, perché la Gevi ha sbancato il PalaSerradimigni 111-90 e se va sul 2-0 i playoff diventano quasi irraggiungibili. Anche in caso di tris di vittorie contro Varese, Scafati e Reggio Emilia. A proposito di Napoli: alla 21ª giornata contendeva il quinto posto a Reggio Emilia, poi ha incassato cinque sconfitte di fila e da squadra rivelazione è diventata squadra normale. Anche questo la dice lunga su quanto sia competitiva e ostica questa Serie A.

