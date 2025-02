Dinamo, conta solo vincere 

Sassari. Per uscire dalla terra di mezzo la Dinamo deve vincere a Veroli contro Scafati (ore 16). Rimandare ancora la svolta significa ridurre quasi a zero i margini di errore nella rincorsa ai playoff scudetto, oggi distanti 6 punti.

Scafati ha perso sei partite di fila, tre al supplementare, e questo potrebbe denotare fragilità mentale negli arrivi in volata. Il nuovo coach Ramondino è alla ricerca di un assetto nuovo: da capire se debutta il nuovo play, il finlandese Maxhuni, perché in tal caso occorre mandare in tribuna uno straniero. Probabilmente la guardia Anim (8 punti di media) visto che il capocannoniere Gray (22 punti) è intoccabile. Si vocifera di qualche problema con l'ala Stewart, ma rinunciare a un giocatore da 15,6 punti è obiettivamente un rischio.

Precedenti

Problemi, quelli del turnover, che per il momento non toccano il Banco allenato da Bulleri: il lungo Thomas arriverà la settimana prossima, il lungo Renfro starà fermo un paio di mesi. Gli stranieri della formazione sassarese sono per il momento sei col rientro dell'ala Sokolowski, che all'andata fece il suo primato italiano con 30 punti. Vinse però Scafati, trascinata anche dall'ex Paulius Sorokas, lituano che a Sassari fece anche buone prestazioni tra Champions e le due gare di campionato nella stagione 2019/20 ma poi non venne confermato e al suo posto arrivò il connazionale Eimantas Bendzius.

La vittoria del PalaSerradimigni alla prima di campionato è anche l'unica di Scafati contro la Dinamo che si è aggiudicato entrambe le gare delle due precedenti stagioni.

