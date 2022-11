Dinamo con la lunetta storta 

Pesaro 81

dinamo sassari 75

Pr. Carpegna Pesaro : Kravic 12 (5/8, 7 r.), Abdur-Rahkman 27 (6/8, 4/6 da tre, 3 r.), Visconti 6 (0/3, 2/4, 2 r.), Moretti 5 (1/2, 0/3), Stazzonelli ne, Mazzola 6 (2/3 da tre, 2 r.), Gudmundsson 6 (1/1, 0/3, 4 r.), Charalampopoulos 8 (1/3, 3/3, 7 r.), Totè 3 (1/2, 1 r.), Cheatham 8 (1/4, 2/6, 11 r.), Delfino ne. All. Repesa.

Banco di Sardegna SS : Jones 13 (4/8, 1/4, 1 r.), Robin- son 15 (3/8, 3/4, 3 r.), Kruslin 9 (0/1, 3/4, 5 r.), Gandini ne, Devecchi, Treier 2 (1/2), Chessa (0/2 da tre, 1 r.), Bendzius 18 (2/5, 4/5, 4 r.), Gentile 3 (1/3, 0/2, 2 r.), Diop 6 (2/2, 2 r.), Nikolic 3 (1/2, 0/1, 3 r.), Ste- phens 6 (3/7, 9 r.). All. Bucchi.

Arbitri : Begnis, Quarta e Catani.

Parziali : 19-20; 42-38; 59-58.

Note . Tiri liberi: Pesaro 16/20; Sassari 8/17. Percentuali di tiro Pesaro 27/60 (11/28 da tre, ro 12 rd 27); Sassari 28/60 (11/22 da tre, ro 9 rd 23).

In trasferta con la lunetta storta non si può vincere. Sassari perde anche a Pesaro: 81-75. Clamorosa la differenza ai tiri liberi: 8/17 per i biancoblù e 16/20 per i padroni di casa.

Le percentuali insufficienti dalla lunetta le rimarca anche il coach Piero Bucchi: «Nel complesso una buona gara ma abbiamo pagato le percentuali ai liberi e la mancanza di freddezza. Abbiamo lottato, difeso, ho visto tanti aspetti positivi, ma resta l'amarezza».

Il Banco di Sardegna in questa stagione non ha mai vinto in trasferta, né in campionato né in Champions. A Pesaro ha disputato una gara discreta, con apprezzabile coralità e una difesa buona nel primo e terzo quarto. Ma non ha avuto lampi che indicassero come la squadra di Bucchi potesse impossessarsi di un match a volte confuso, vissuto a lungo sui binari dell'equilibrio, ma con un finale dove Pesaro ha avuto più autorità e lucidità. Manca ancora il miglior Robinson e se Stephens è più difensore e rimbalzista di Onuaku, come pericolosità dentro l'area la Dinamo è scesa di due tacche. Per conquistare la Final 8 di Coppa Italia ci vorrà una continuità di vittorie che per ora Sassari non è in grado di garantire.

Cenni di cronaca

La partenza di Stephens e Jones è frizzante, però Robinson inizia male e Bendzius ha poco spazio. Sassari comunque difende e riesce a stare spesso in vantaggio, anche se mai oltre i 4 punti: 25-29 al 13' con tripla di Kruslin. Si accendono al tiro pesante Abdur-Rahkman e Cheatham, Pesaro tocca anche il +5 .

Dopo l'intervallo Kruslin e Bendzius riportano avanti la Dinamo, ma solo di una lunghezza. Più convincenti i marchigiani nel nuovo break: 56-49 al 26'. Con Chessa e Diop il Banco difende meglio, Bendzius è ormai caldo. Parziale di 9-0 ma dalla lunetta continua ad essere un disastro e Pesaro ringrazia: chiude il quarto 62-58 e non fa più rientrare la Dinamo.

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata