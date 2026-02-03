Dinamo, con il Peristeri pensando alla A 

Sassari. La Europe Cup si congeda dal PalaSerradimigni. Stasera alle 20.30 la già eliminata Dinamo riceve il Peristeri Betsson nel penultimo turno della seconda fase a gironi. I greci invece sono già qualificati ai playoff ma se fanno l’ en plein nelle ultime due gare possono anche soffiare il primato ai turchi del Petkimspor.

Partita quindi che va interpretata dal Banco di Sardegna come test generale per la trasferta a Udine, dove l'obiettivo sarà quello di dare continuità alla vittoria e alla bella prestazione con Cremona. Del resto il campionato italiano è l'unica competizione rimasta alla Dinamo. La partita odierna potrebbe servire pure per fare riassaggiare il campo alla guardia Johnson, fuori da quasi un mese. Probabile che il coach Mrsic distribuisca i minutaggi su almeno undici giocatori e dia spazio pure all'esterno Ceron e al centro Seck.

Il precedente

All'andata non c'è stata gara: il Peristeri si è imposto 98-84 ma già all'intervallo era a +22. Mattatore l'ala piccola Van Tubbergen che realizzò 27 punti, ma va ricordato che era già assente Marshall per infortunio. In quel match il migliore dei biancoblù è stato proprio Johnson con 19 punti. Il vice allenatore Massimiliano Oldoini la presenta così: «Il Peristeri è una squadra di alto livello, molto fisica, con buon talento individuale, soprattutto nel reparto guardie: Nichols, Harris, Cardenas e Van Tubbergen sono giocatori capaci di incidere in diversi modi. Servirà una partita di grande intensità e sacrificio difensivo».

RIPRODUZIONE RISERVATA