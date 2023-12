Dinamo, com’è tosta Venezia... 

DINAMO SASSARI 63

REYER VENEZIA 72

Banco di Sardegna SS : Cappelletti 6 (3/5, 0/4, 1 r.), Pisano ne, Treier (0/2, 0/2, 3 r.), Tyree 11 (2/6, 2/3), Kruslin 2 (1/1, 0/5, 1 r.), Raspino ne, Gentile 6 (3/7, 0/1, 3 r.), Diop 13 (5/8, 0/1, 8 r.), Gombauld (0/2, 3 r.), McKinnie 5 (1/1, 1/2, 3 r.), Jefferson 15 (2/4, 3/8, 3 r.), Charalampopoulos 4 (1/2, 0/2, 2 r.). All. Bucchi

Umana Venezia : Spissu (0/2 da tre, 1 r.), Tessitori 11 (4/5, 1/1, 12 r.), Casarin 5 (1/1, 1/3, 5 r.), De Nicolao 6 (1/2, 1/3, 3 r.), Parks 9 (3/5, 0/3, 8 r.), Brooks 12 (3/4, 1/3, 6 r.), Wiltjer 15 (3/4, 2/8, 6 r.), Brown jr 2 (1/3, 0/4), Tucker 13 (4/7, 1/5, 4 r.). All. Spahija

Arbitri : Giovannetti, Bettini e Dori.

Parziali : 18-18; 28-34; 46-53.

Note . Uscito per 5 falli Tyree al 39’14” (60-72) Tiri liberi: Sassari 8/11; Venezia 12/16. Percentuali di tiro: Sassari 24/66 (6/28 da tre, ro 8 rd 24); Venezia 27/63 (7/32 da tre, ro 11 rd 36).

sassari. Solo salvezza. Inutile guardare ad altro. Nonostante l’ottimo debutto del play Brandon Jefferson la Dinamo perde ancora. A Venezia basta un break da 24-1 tra fine del secondo quarto e inizio del terzo per risolvere la pratica PalaSerradimigni. Finisce 62-73 un match dove Sassari riesce a guadagnarsi anche il +7 nella seconda frazione, ma poi affonda per la fragilità offensiva delle ali e le pessime percentuali nel tiro da tre.

Le parole del tecnico

Lo rimarca anche il coach Piero Bucchi: «Abbiamo sbagliato tanti tiri aperti. spero che i tiratori riprendano a fare canestro. Per il resto Venezia ha fatto una difesa molto dura e ha pagato». Soddisfatto invece per il debutto di Jefferson: «Anche meglio di quanto ci aspettassimo, viste le fatiche del viaggio». Il problema è che se le quattro ali piccole e grandi fanno 1/11 da oltre l’arco, non si può battere alcun avversaria, figurarsi la solida Venezia. Magari occorrerà un altro innesto, perché con l’attuale roster è un rischio visto l’equilibrio del torneo anche fuori dalla zona playoff.

Gara a strappi

Tutto quello che Sassari fa bene in apertura dei quarti (7-3 al 4’e 28-21 al 17’) lo vanifica incassando dei break in doppia cifra: 11-0 prima e addirittura 13-0 poi per il 28-34 a metà gara. Disastrosa la percentuale da tre: a parte i canestri di Tyree e Jefferson gli altri collezionano insieme 0/15. Un altro dato significativo: le quattro ali hanno firmato appena 4 punti in venti minuti. Al rientro prosegue la sterilità offensiva: appena un libero in 3’30” ed è -16. Jefferson e Tyree guidano la rimonta: con orgoglio Sassari arriva anche a -5 per due volte, ma Venezia gira bene palla e finisce con un quintetto senza centri per aprire il campo e gestire con autorità gli ultimi possessi.

RIPRODUZIONE RISERVATA