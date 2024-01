Dinamo, come in Europa 

Sassari. «Dobbiamo giocare come fossimo in Champions», spiega il coach Piero Bucchi alla vigilia del match di Pesaro. Domani alle 16.30 la Vitrifrigo Arena ospita uno spareggio fra due squadre che vogliono distanziare la zona retrocessione, sulla quale hanno il vantaggio di due soli punti. Finora Sassari ha sempre perso nelle trasferte italiane. Sbloccarsi significa dare una svolta alla stagione. L'allenatore della Dinamo evidenzia: «È una partita con una squadra a pari punti con noi quindi ha valore particolare, è una sfida importante. Noi abbiamo preso fiducia dalla vittoria di Cholet e vogliamo trasformare il trend positivo della Champions in campionato. Difficile dire cosa cambi tra coppa europea e campionato, i ragazzi sono gli stessi».

Gli ex

Ai padroni di casa mancherà Scott Bamforth per un infortunio riportato in allenamento. L'ex giocatore della Dinamo, molto amato dai tifosi sardi, era il migliore realizzatore con 16 punti il 49% da tre e il 94% ai liberi oltre a 4 assist. L'altro ex è in panchina: Giacomo Baioni è il vice di Buscaglia. Proprio a Pesaro era nella stagione scorsa l'ala Vasilis Charalampopoulos: «Di Pesaro ho ottimi ricordi, ma abbiamo bisogno di vincere per lasciare il più in fretta possibile la parte bassa della classifica». L'altro ex è il tecnico Bucchi, sulla panchina marchigiana sette anni fa.

Il tassello mancante

La fiducia del Banco di Sardegna risiede anche nell'addizione di personalità ottenuta con l'arrivo del play Barndon Jefferson. Il greco Charalampopoulos dice: «Jefferson è un play veramente buono, esperto e di talento, forse era il tassello mancante, sa come metterci in ritmo, ma teniamo i piedi per terra e guardiamo alla prossima partita, speriamo di avere capito qual è la via giusta».

Aggressivi

Concorda il coach Bucchi: «Già da qualche settimana stavamo provando ad alzare i ritmi, sicuramente Jefferson ci aiuta in questo e passa bene la palla, portando a tiri migliori. Ora dobbiamo essere costanti nell'aggressività e non farci condizionare se i tiri non entrano subito».

L'avversaria

In realtà Pesaro sarebbe potuta essere in zona Final 8 di Coppa Italia se non avesse perso a Brescia di 2 punti e in casa contro Scafati dopo un supplementare. I migliori realizzatori sono il lungo Totè (15 punti col 51% da due e quasi 6 rimbalzi) e l'ala americana Bluiett (11 punti col 42% da tre). Alla buonissima batteria di italiani si è aggiunto qualche settimana fa il play Cinciarini, che sta producendo 11 punti (ma con percentuali bassine), quasi 7 rimbalzi e 7 assist. La sfida in regia è da alto e basso, visto che tra Cinciarini e Jefferson ci sono 20cm di differenza in altezza. Gli altri italiani, oltre al citato Totè, sono il play-guardia Tambone e l'esterno Visconti, che viaggiano intorno agli 8 punti a testa. Dovrebbe rientrare anche l'alapivot Mazzola. Il pacchetto stranieri è completato dall'ala Ford (7 punti e 6 rimbalzi a partita) e dal centro lituano Mockevicius (5 punti e 6 rimbalzi in 13 minuti di utilizzo), che dovrebbe rintrare dopo l'influenza che gli ha fatto saltare il match contro Bologna.

