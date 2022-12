Dinamo, come in Eurolega 

Malaga è a punteggio pieno e come prima in classifica si è già guadagnata l'accesso al Round of 16, evitando i play-in che invece incroceranno le seconde contro le terze dei vari gironi. Nella Liga spagnola l'Unicaja Malaga è quinto, dietro le potenze da Eurolega. In tutta la Champions è seconda per punti segnati (86,2 punti) ma prima per precisione nel tiro su azione col 52%.

Il coach Piero Bucchi presenta così la gara: «Ci giochiamo l’ultima fiche per accedere al play-in di Champions League, contro una squadra che può vincere la coppa, perché è molto forte, con un roster da Eurolega che è nelle prime cinque squadre nel miglior campionato europeo. Ma non saremmo neanche andati se non ci credessimo o se non pensassimo di fare una bellissima partita». La netta vittoria sul Napoli ha dato qualche certezza in più a una Dinamo ancora incompleta, vista la tonsillite che affligge Gentile e i problemi fisici dello sfortunato Treier, che era rientrato appena da un mese.

Sassari. Nella città di Picasso alla ricerca di un capolavoro europeo. Espugnare Malaga (inizio 20.30) è indispensabile per sperare di proseguire in Champions Fiba. Sperare, perché battere la finora imbattuta formazione andalusa non basterà se il Paok Salonicco vincerà col Digione. Il saldo negativo negli scontri diretti coi greci penalizza il Banco di Sardegna nell'arrivo a pari merito.

L'avversaria

All'andata Sassari perse al PalaSerradimigni 87-76 (20 punti e 8 rimbalzi di Onuaku ) ma riuscì a giocarsela sino al 34', poi negli ultimi sei minuti Malaga aumentò l'intensità di gioco grazie a un organico che distribuisce lo sforzo su ben dodici giocatori. Basti dire che il più utilizzato con 21 minuti è il play Perry (11 punti e 4 assist) e il dodicesimo è l'ala piccola Barreiro che sta sul parquet 13 minuti di media (4 punti col 62% nelle triple).

Il tecnico Bucchi aggiunge: «Sappiamo che sarà durissima, all’andata abbiamo giocato un’eccellente partita per 35’, con loro ne servono 40 di alto livello. Siamo cambiati, abbiamo una fisionomia e un’identità precisa, difendiamo, ovvio che contro l’Unicaja non serve solo fare una buona partita. Dovremo essere molto attenti e lucidi anche contro il loro pressing, hanno giocatori come Diaz che anche con la nazionale ha dimostrato di essere uno dei migliori difensori d’Europa, hanno grande impatto in area, giocatori di talento sul perimetro».

