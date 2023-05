Dinamo Sassari 87

Reyer Venezia 83

Dinamo : Jones 2, Robinson 6 Dowe 15 Kruslin 22 Devecchi ne, Treier 11 Chessa ne, Stephens 5 Bendzius, Gentile 7 Raspino, Diop 19 All. Bucchi.

Umana Reyer Venezia : Spissu 14 Tessitori 6 Parks 10 Bramos 3 Moraschini, De Nicolao, Granger 30 Chillo ne, Brooks 2 Willis 7 Watt 3 Mokoka 8 All. Spahija.

Arbitri: Mazzoni, Attard e Bettini.

Parziali : 24-25; 45-33; 60-53.

Note : usciti per 5 falli Tessitori, Watt e Dowe. Tiri liberi: Sassari 25/33; Venezia 16/22. Percentuali di tiro: Sassari 25/55 (12/22 da tre, ro 11 rd 20); Venezia 28/50 (11/24 da tre, ro 4 rd 22) .

Per la quarta volta la semifinale scudetto sarà ancora Milano-Sassari. Non fallisce il match ball al PalaSerradimigni (sesto uomo) la Dinamo che vince dopo la grande paura per la rimonta di Venezia, o meglio di Granger che ha segnato 13 punti quasi di fila quasi sempre in faccia al difensore, ma ha sbagliato la tripla del sorpasso. Giusto così, perché nello spazio delle quattro partite dei quarti i biancoblù di Bucchi si sono dimostrati più squadra e hanno anche giocato decisamente meglio come collettivo, persino quando la partita si è sporcata per la difesa non sempre ortodossa degli orogranata.

Milano invece ha vinto a Pesaro 94-80.

La cronaca

Coach Spahija cambia quintetto e mette in avvio Spissu, Mokoka e Tessitori con Parks e Willis. Difesa molto più dura e tentativi di strappo, ma Kruslin risponde con 4/4 nelle triple: 16-13 al 6’. La panchina fa bene a Granger che firma sulla sirena del quarto il sorpasso ospite: 15-16.

Diop entra, stoppa Watt e segna da sotto nonostante i falli non fischiati, Treier infila due triple: +9 al 14’. Più Venezia usa il fisico in difesa e meglio gioca il Banco che tocca anche il +14 poco prima del riposo, nonostante qualche libero sbagliato. In compenso Sassari domina ai rimbalzi offensivi: 8 a metà gara, 4 presi da Dowe. Il parziale del secondo quarto è eloquente: 21-8.

Nel terzo quarto la Reyer la mette sul gioco sporco e ha ragione perché gli arbitri tollerano. Spissu con Tessitori, i due ex, riaprono la gara: 68-63 al 34’. La tripla con libero aggiuntivo di Dowe fa respirare il Banco, mentre Venezia perde per 5 falli i due pivot. Si accende Granger che da solo con 13 punti quasi di fila rimette tutto in discussione e porta Venezia a -2. Perde palla Diop e l’ultimo tiro lo ha ancora Granger che però sbaglia e quindi Diop sul rimbalzo (e fallo ricevuto) la chiude.

RIPRODUZIONE RISERVATA

