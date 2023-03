Dinamo, colpo da playoff 

Dinamo Sassari 90

Reyer Venezia 81

Banco di Sardegna SS : Jones 4 (2/6, 0/2, 4 r.), Robinson 24 (8/10, 2/3, 4 r.), Dowe 12 (4/7, 0/2, 3 r.), Kruslin 7 (2/3, 1/3, 2 r.), Devecchi ne, Treier (0/1 da tre, 2 r.), Chessa, Stephens 12 (6/11, 8 r.), Bendzius 8 (1/4, 1/3, 6 r.), Gentile 4 (0/6, 1/1, 6 r.), Raspino ne, Diop 19 (8/9, 2 r.). All. Bucchi.

Umana Venezia : Spissu 3 (1/3 da tre, 2 r.), Tessitori 13 (4/6, 0/1, 6 r.), Parks 12 (2/6, 2/5, 5 r.), Ray 3 (0/2 da tre, 1 r.), Bramos 17 (2/4, 4/7, 2 r.), Moraschini 2 (1/3, 0/2) De Nicolao ne, Granger 7 (0/4, 1/3, 5 r.), Chillo ne, Brooks 2 (0/1, 0/2, 4 r.), Willis 10 (2/5, 1/3, 7 r.), Watt 12 (4/4, 2 r.). All. Spahija.

Arbitri : Lanzarini, Bongiorni e Di Francesco.

Parziali : 25-16; 44-43; 62-61.

Note . Uscito per 5 falli Diop al 37’10” (81-75). Tiri liberi: Sassari 13/19; Venezia 13/21. Percentuali di tiro: Sassari 36/71 (5/15 da tre, ro 14 rd 29); Venezia 24/61 (9/28 da tre, ro 10 rd 23).

Sassari. La Dinamo esorcizza Venezia al PalaSerradimigni. Parte forte, viene rimontata e finisce a -9 nel terzo quarto, rialza la testa con orgoglio: 90-81. Sesta vittoria in sette gare. Playoff consolidati con maturità dopo una gara dove la Reyer blocca l’arma migliore dei biancoblù (il tiro da tre) ma subisce l’intensità dei pivot Diop (19 sono record) e Stephens e le entrate di Robinson e Dowe.

Spissu Day

Per il rientro di Marco Spissu, sassarese doc, il PalaSerradimigni si è riempito come non accadeva da tre anni. Il play ora in forza a Venezia ha recuperato dalla botta alla spalla destra. Lo ha accolto un’ovazione quando è entrato, un’altra alla presentazione della squadra e una terza quando l’ad Sardara junior gli ha consegnato la maglia ricordo.

La sua gara non è stata esaltante in attacco ma ha smazzato 6 assist. All’inizio dell’ultimo quarto si è fatto male a una caviglia e non è più rientrato.

Le parole di Bucchi

Il tecnico Piero Bucchi festeggia oggi i 65 anni. Sulla gara dice: «Loro hanno fatto la scelta di toglierci gli sbocchi nel tiro da tre ma abbiamo fatto comunque 90 punti, perché i ragazzi sono stati bravi a leggere le situazioni. Siamo stati bravi a partire forte, ma soprattutto a riprenderla dopo che loro sono andati avanti. Direi una dimostrazione di maturità», conclude.

Cenni di cronaca

Sassari parte meglio in difesa e soprattutto colpisce dove meno Venezia se lo aspetta: sotto canestro. Prima Stephens per l’8-0 dell’avvio e poi Diop per l’allungo del 15’ a +11 con la tripla di un Robinson on fire. Venezia gode di trattamento amichevole coi liberi: nel primo tempo ne va a tirare ben 13 contro 5 e va al sul -1. La Reyer sorpassa in apertura di terzo quarto e va avanti: 49-58 al 26’. Le decisioni arbitrali fanno imbufalire Bucchi e il pubblico. Sassari reagisce con Diop e Robinson, difende, continua a segnare anche in entrata e il finale è tutto suo: tocca anche il +14, porta a casa una vittoria che potrà avere un peso nella corsa-playoff.

