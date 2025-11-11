Dinamo col Valcea per passare il turno in Europe Cup  

Sassari. Da Mestre alla Romania senza fare tappa in Sardegna. La Dinamo del neo coach Veljka Mrsic gioca sul parquet del Cs Valcea (alle 18 italiane) per il quinto e penultimo turno della Europe Cup. Vincendo la squadra si garantisce la qualificazione come prima del girone qualora il Rasta Vechta batta lo Sporting Lisbona, altrimenti resta l’opzione di rientrare tra le sei migliori seconde. E nel turno successivo potrebbe incrociare il Saragozza di Marco Spissu.

Il confronto

In Europa i biancoblù hanno una serie aperta di tre successi e il coach Mrsic punta a proseguire la serie anche per conquistare la prima vittoria coi sassaresi «e continuare a crescita». All’andata vittoria netta del Banco guidato allora da Bulleri: 94-73 grazie allo sprint nell’ultima frazione di gioco e al miglior Buie della stagione, 38 punti con 8/10 da tre punti e 42 di valutazione. La seconda prestazione di sempre per un giocatore della Dinamo in campo europeo dopo i 40 punti e 54 di valutazione di Rashawn Thomas contro lo ZZ Leiden nell’anno della conquista di questo trofeo.

L'avversaria

Il tecnico Mrsic avverte: «Il Valcea è molto diverso rispetto all’andata. Ha inserito due giocatori di grande talento come Clavell e Harris, che hanno dato qualità e profondità all’attacco. Nell’ultima partita di coppa ha battuto il Rasta Vechta e arriverà con molta fiducia ed entusiasmo».La formazione guidata dal tecnico spagnolo Arturo Álvarez non ha più il play belga Manu Lecomte, infortunato, ma sono arrivati la guardia portoricana Gian Clavell (32 anni, ex Dallas Mavericks), che ha debuttato con 24 punti contro i tedeschi, e l’esterno statunitense Terrell Harris, protagonista nel 23/24 a Treviglio in Serie A2 (14,5 punti, 3,4 rimbalzi e 3,2 assist di media). Occhio al veterano Kenny Gabriel, ex Brescia e Fortitudo Bologna, e a DeAndre Pinckney, ex Bakken Bears, Le Portel e Maccabi.

La buona notizia

Grande notizia intanto per il mondo del basket e non solo, visto l’affetto tributatogli anche dai tifosi di altri sport: Achille Polonara, ala della Dinamo, è tornato a casa dopo il trapianto di midollo per sconfiggere la leucemia mieloide acuta e i 10 giorni di coma. Ad attenderlo la moglie e i due figli ma anche lo chef Bruno Barbieri, che gli ha preparato il pranzo.

