Dinamo coi cerotti a Treviso 

Sassari. Un italiano infortunato lungo degente (Udom), un americano che starà fuori ancora tutto marzo (Renfro), il centro titolare non ancora pronto per il rientro (Halilovic) e un'ala polacca della quale si sono perse le tracce. O meglio, si sa che Sokolowski e famiglia hanno lasciato Sassari giovedì sera, ma la società non ha emesso comunicati e lo stesso coach Massimo Bulleri dietro precisa domanda ha risposto: «Per quanto riguarda il roster, vedremo tra sabato e domenica la squadra migliore per giocare». Questo per immettere nella cornice la gara di domani alle 18.15 a Treviso, avversaria alla portata e battuta all'andata 96-94 in una partita all'ultimo respiro con esito opposto a quella contro Venezia.

Stato di forma

Il Banco di Sardegna ha perso le ultime quattro partite. Probabilmente giocherà solo con cinque stranieri, compreso Gazi. Non è una gara impossibile: Pistoia, per dirne una, ha espugnato Napoli con solo tre stranieri in campo. All'andata il play Bibbins firmò 22 punti, seguito da Halilovic con 20 (ma il bosniaco verrà risparmiato per lo scontro salvezza con Cremona) e 16 di Bendzius. In doppia cifra andarono anche Fobbs, Veronesi e quasi Cappelletti, con 9 punti. Ci vuole una prestazione di squadra per battere una formazione di talento ma non una corazzata. E infatti Treviso ha gli stessi problemi di rendimento: se la Dinamo ha un bilancio disastroso di 1/8, la formazione di Vitucci dal match del PalaSerradimigni a oggi ha ottenuto appena due successi in dieci turni.

Futuro

Nel caso Sokolowski l'unica cosa certa è che ancora non c'è risoluzione del contratto e quindi il polacco è ancora un tesserato. L'addio però sembra inevitabile. Probabile che la società sia alla ricerca di un nuovo esterno, il terzo innesto (dopo la guardia Gazi e l'alapivot Thomas) di una stagione iniziata male - come accaduto negli ultimi anni- e portata avanti tra ritardi, confusione e troppi silenzi. Spiace veramente che l'atmosfera sia ben lontana dagli anni passati, e non dipende certo tutto dai risultati anonimi.

Dopo la trasferta di Treviso arriverà al PalaSerradimigni Cremona, in una partita che da sola vale mezza salvezza perché Sassari vanta sui lombardi +2 in classifica (salvo improbabile colpaccio di Cremona al PalaTaliercio contro Venezia) e un prezioso +15 nel match d'andata. Certo, fare il colpaccio domani a Treviso, cambierebbe la prospettiva del prossimo spareggio.

