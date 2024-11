Dinamo, classifica da brivido 

Derthona Tortona 71

Dinamo sassari 68

Bertram Tortona : Zerini ne, Vital 9 (3/3 da due, 0/7 da tre), Kuhse 6 (2/3, 0/1), Gorham (0/6, 0/2), Candi 3 (1/3 da tre), Denegri 5 (1/3, 1/2), Strautins 22 (1/3, 5/8), Baldasso 8 (1/1, 2/5), Kamagate 8 (3/3), Biligha 8 (3/4, 0/1), Severini (0/3 da tre), Weems 2 (0/2, 0/1). All. De Raffaele.

Banco di Sardegna Sassari : Cappelletti (0/4, 0/1), Bibbins 15 (3/7, 3/7), Trucchetti ne, Halilovic 10 (5/12), Fobbs 6 (3/7, 0/2), Tambone 10 (2/3, 2/2), Veronesi 3 (1/2), Piredda ne, Bendzius 14 (2/3, 1/3), Vincini ne, Sokolowski 7 (2/2, 0/3), Renfro 3 (1/3). All. Markovic.

Arbitri : Bartoli, Bettini e Pepponi.

Parziali : 18-23, 35-34, 46-44

Note . Usciti per 5 falli Hallilovic al 40' (70-66). Percentuali di tiro: Tortona 23/61 (9/33 da tre); Sassari 25/61 (7/20 da tre). Tiri liberi: Tortona 16/24; Sassari 11/15. Rimbalzi: Tortona 11 off 28 dif (Gorham e Strautins 7); Sassari 5 off 31 dif (Bibbins 8).

Manca sempre qualcosa per ottenere la vittoria. A Casale Monferrato non bastano una buonissima partenza e un'ottima difesa per vincere. Si impone Tortona 71-68 dopo una gara bruttina, dove le difese hanno prevalso sugli attacchi.

Piano non riuscito

La Dinamo ha giocato la gara che tutto sommato voleva, sia in difesa sia sugli alti ritmi, più congeniali tra l'altro a Bibbins, ma non è riuscita a portarla a casa e la quinta sconfitta in sei gare preoccupa molto più dei piccoli progressi, limitati peraltro alla propria metà campo, perché in attacco è stata triste dopo il 6/6 iniziale. Mancava Udom e Renfro non era a posto, una ragione in più per provare Vincini, ma coach Markovic ha preferito tenere Halilovic 32 minuti in campo e giocare col quintetto con Sokolowski da “4” quando usciva Bendzius. La classifica dice appena 1/6 e la prossima gara contro Pistoia è già uno spareggio salvezza.

Cenni di cronaca

Parte ancora in quintetto Veronesi al posto di Sokolowski e subito infila la tripla. Davvero ottimo l'avvio: 3-15 al 4' con 5 punti di Bendzius e altrettanti di Bibbins. Sassari perfetta al tiro: 6/6. De Raffaele chiama time out e qualche cambio. Strautins sembra immarcabile ma con le prime bombe in campionato di Tambone è +8 al 12'. Cappelletti pasticcia in regia e in generale le mani biancoblù si raffreddano. Alti ritmi e tanti errori, Tortona si riporta sotto e sorpassa prima del riposo grazie anche ai liberi.

Ultima fiammata sassarese a inizio terzo quarto (+5) poi nuovo black-out offensivo con i piemontesi che vanno di nuovo avanti, ma senza fuga grazie alla difesa della Dinamo. Ultimo pareggio sul 57 pari al 36'. Poi un altro paio di errori, il solito Strautins, due triple di Bibbins per il -2 al 39', quindi i due liberi di Kamagate per portare Tortona a +4. Sassari ha solo un'azione e non basta.

