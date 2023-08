dinamo, cinque volti nuovi Oggi via al ritiro a nuoro 

Cinque volti nuovi, sette con quello degli assistenti del confermatissimo coach Piero Bucchi. La mezzo rivoluzionata Dinamo Banco di Sardegna si presenta questa mattina in Club House prima della partenza per Nuoro, che sarà la base del ritiro di preparazione al quattordicesimo campionato consecutivo in serie A.

Quattro quinti del quintetto sono nuovi: i due americani Whittaker e Tyree, il greco Charalampopoulos e il francese Gombauld. In panchina invece l'unica novità è quella del play Cappelletti. Il diciottenne sassarese Riccardo Pisano è stato inserito in pianta stabile in prima squadra.

Nei giorni scorsi i giocatori si sono sottoposti alle visite mediche. Assenti giustificati perché impegnati con le nazionali l'ala lituana Bendzius e l'ala estone Treier. Anche Ousmane Diop ha giocato, seppur in amichevole, con la nazionale del Senegal.

Al via

Il campionato partirà il 1° ottobre col match al PalaSerradimigni contro Napoli. La Champions League della Fiba invece scatterà Cinque volti l 17 ottobre con la trasferta a Stettino, in Polonia.

La rosa

Alessandro Cappelletti, play, 28 anni, 186cm di altezza (Tezenis Verona); Stanley Whittaker, play, 29 aa, 183cm (Wurzburg, Germania); Breein Tyree, play-guardia, 25 aa, 188cm, (Filou Oostende, Belgio); Stefano Gentile, guardia, 34 aa, 191cm (confermato); Filip Kruslin, guardia-ala, 34 aa, 198cm (conf.); Tommaso Raspino, guardia-ala, 34aa, 198cm (conf.); Vasilis Charalampopoulos, ala, 26 aa, 204cm (Carpegna Prosciutto Pesaro); Kaspar Treier, ala, 24aa, 201cm (conf.); Eimantas Bendzius, ala, 33 aa, 207cm (conf.); Stephane Gombauld, centro, 25 aa, 203cm (Nancy, Francia); Ousmane Diop, centro, 23 aa, 204cm (conf.); Riccardo Pisano, play-guardia, 18aa, 189cm (conf.); Luca Gandini, centro, 38 aa, 206cm (conf.).

Allenatore Piero Bucchi (conf.). Assistenti: Massimo Bulleri (Limoges, Francia); Massimiliano Oldoini (Acqua San Bernardo Cantù). Preparatore fisico: Matteo Boccolini (conf.).