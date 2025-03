Dinamo, chi si rivede 

Sassari. Vent'anni dopo è ancora Dinamo-Trapani. Il derby delle isole si gioca però in una situazione inedita: il club siciliano (che ha raccolto l'eredità della società originale) si presenta alle 20 sul parquet del PalaSerradimigni da capolista. A sorpresa ma non troppo, dato che a dispetto della recentissima immatricolazione in serie A ha allestito un organico poderoso e ambizioso, affidandolo a coach Jasmin Repesa, che in passato ha sfiorato per almeno un paio di volte la panchina sassarese. «Non so se è l'avversaria peggiore che potesse capitarci, di sicuro non sono solo primi nella classifica generale ma anche in altre voci», evidenzia il coach Massimo Bulleri.

L'attacco anzitutto: una gioiosa macchina da canestri che segna 94 punti di media, con ben 131 punti rifilati a Trieste. Occhio poi agli assist (21) e palle recuperate (quasi 9). Insieme al primato nelle triple (39%) e ai 20 liberi conquistati a partita (80% di realizzazione) danno l'idea della forza d'urto di Trapani. Aggiunge Bulleri: «Attacco e ritmo, grande talento nell'uno contro uno sono le loro armi: noi dobbiamo essere bravi a controllare il ritmo, fare un gran lavoro in difesa e in area, alzare il livello del nostro gioco».

Lunghi

All'andata netto successo di Trapani 88-68, con un terzo quarto devastante e break di 17-2. Migliore realizzatore l'ex Stefano Gentile con 12 punti, ben oltre gli abituali 2 di media. Ancora in dubbio il centro Halilovic le cui condizioni verranno rivalutate sabato mattina. In ogni caso il rendimento di Thomas e Vincini è riuscito finora a fare più che colmare le assenze (out anche Renfro) producendo ottime cifre. Certo, Trapani ha ben altro spessore rispetto alle avversarie battute, ma in fin dei conti il dato complessivo dei rimbalzi dei siciliani è influenzato più che dalle prestazioni dell'unico vero centro (Horton ne cattura 6) dalla presenza di tante ali fisiche come Alibegovic, Yeboah ed Eboua.

Slancio

Pronostico chiuso dunque? No, il play Justin Bibbins replica: «Siamo molto carichi per le due vittorie ottenute contro Treviso e Cremona, La sfida alla capolista è bellissima, noi abbiamo tanta fiducia e la spinta del nostro pubblico. Tutto può succedere». C'è poi sempre la possibilità di un quintetto piccolo e rapido dove la Dinamo propone due play se non addirittura tre, come visto contro Cremona col debutto del nuovo acquisto Weber. Il più “piccolo” Bibbins osserva: «Quando ci sono tre play in campo c’è più circolazione e condivisione della palla. Un quintetto così serve per cambiare ritmo alle partite».

