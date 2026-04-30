Dinamo, chance di restare viva: «Voglio rabbia e voglia di vincere» 

Sassari. «Siamo all'ultima chance per stare vivi ancora una settimana. Vorrei vedere rabbia, più voglia di vincere della Virtus, che anche se perde resta prima»: così Veljko Mrsic nel presentare quella che con alte probabilità sarà l'ultima gara in serie A del PalaSerradimigni. Domenica alle 17 non c'è alternativa: la sconfitta decreta la retrocessione matematica, mentre il successo regala una piccola speranza che dipende solo dalla vittoria della Dinamo a Brescia se domenica Treviso batte Cantù, mentre se vince Cantù allora il colpaccio di Brescia avrà effetto solo se Treviso perde con la Reggiana.

Delle sei sconfitte di fila, la più pesante è stata l'ultima, come ammette il tecnico della squadra sassarese: «Se prima eravamo riusciti a giocarci le partite sino alla fine, contro Venezia abbiamo giocato male. Non è tempo di parole, comunque, dobbiamo disputare la nostra migliore prova della stagione se vogliamo provare a vincere, e soprattutto dobbiamo giocare con energia massima sin dal primo minuto, perché farlo dopo 10 minuti contro formazioni migliori di noi significa che è troppo tardi».

Il Banco di Sardegna sarà ancora privo dell'infortunato Visconti. La Virtus ha appena recuperato il play Pajola e inserito, due gare fa, il nuovo play Dos Santos. Sarà fondamentale quindi il confronto coi pari ruolo Buie e soprattutto Macon, che a conti fatti ha spostato meno rispetto a Pullen. Il bilancio della Virtus in trasferta è eccellente: 11 vittorie e 2 sole sconfitte, una a Milano e l'altra a Reggio Emilia, nelle uniche due partite del campionato dove non ha superato i 70 punti.

RIPRODUZIONE RISERVATA