VaiOnline
Basket Serie A.
01 maggio 2026 alle 00:19

Dinamo, chance di restare viva: «Voglio rabbia e voglia di vincere» 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Sassari. «Siamo all'ultima chance per stare vivi ancora una settimana. Vorrei vedere rabbia, più voglia di vincere della Virtus, che anche se perde resta prima»: così Veljko Mrsic nel presentare quella che con alte probabilità sarà l'ultima gara in serie A del PalaSerradimigni. Domenica alle 17 non c'è alternativa: la sconfitta decreta la retrocessione matematica, mentre il successo regala una piccola speranza che dipende solo dalla vittoria della Dinamo a Brescia se domenica Treviso batte Cantù, mentre se vince Cantù allora il colpaccio di Brescia avrà effetto solo se Treviso perde con la Reggiana.

Delle sei sconfitte di fila, la più pesante è stata l'ultima, come ammette il tecnico della squadra sassarese: «Se prima eravamo riusciti a giocarci le partite sino alla fine, contro Venezia abbiamo giocato male. Non è tempo di parole, comunque, dobbiamo disputare la nostra migliore prova della stagione se vogliamo provare a vincere, e soprattutto dobbiamo giocare con energia massima sin dal primo minuto, perché farlo dopo 10 minuti contro formazioni migliori di noi significa che è troppo tardi».

Il Banco di Sardegna sarà ancora privo dell'infortunato Visconti. La Virtus ha appena recuperato il play Pajola e inserito, due gare fa, il nuovo play Dos Santos. Sarà fondamentale quindi il confronto coi pari ruolo Buie e soprattutto Macon, che a conti fatti ha spostato meno rispetto a Pullen. Il bilancio della Virtus in trasferta è eccellente: 11 vittorie e 2 sole sconfitte, una a Milano e l'altra a Reggio Emilia, nelle uniche due partite del campionato dove non ha superato i 70 punti.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

La festa

Sant’Efisio, tra fede e turismo

l Nell’inserto
Palazzo Chigi chiede nuovi approfondimenti. Nel prossimo vertice convocati anche gli enti locali interessati

Eolico e fotovoltaico, no su tutti i fronti

Todde al tavolo del Governo per l’esame della valutazione ambientale su 30 progetti sardi 
Lorenzo Piras
Il Cimo: «Si continua a indebolire l’Arnas Brotzu»

Assunzioni di medici solo nelle “periferie” Esplode la polemica

Il dg della Sanità: stop ai concorsi nelle aree di Cagliari e Sassari 
Cristina Cossu
La storia

Addio al nubilato lungo il Cammino di Santa Barbara

La scelta di quattro amiche: è un’esperienza meravigliosa 
Stefania Piredda
Il caso

Minetti, il pg: «Andremo fino in fondo»

Verifiche con i medici. Il Colle: nessuna tensione con il ministero della Giustizia 
L’omicidio

Delitto di Ibiza, arrestato il presunto killer

Svolta nelle indagini sulla morte di Francesco Sessa, accoltellato mercoledì 
Il conflitto

Trump: «Via i nostri soldati dall’Italia»

«Non è stata d’aiuto in Iran». Nel mirino anche Germania e Spagna 