VaiOnline
Basket Serie A.
04 gennaio 2026 alle 00:12

Dinamo, c’è voglia di fare un’impresa 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Sassari. Varese che batte Napoli 84-81 si avvicina alla Final 8 rendendo minime le possibilità della Dinamo di accesso alla Coppa Italia, dato che i biancoblù hanno perso in casa contro i lombardi. In ogni caso questo pomeriggio al PalaSerradimigni (ore 16) la squadra sassarese cercherà di ribaltare il pronostico contro la capolista Brescia degli ex Bilan e Burnell. Bisogna distanziare poi il più possibile la zona pericolosa tenendo conto che potrebbero essere tolti i due punti della vittoria sul Trapani.

Fuga da Trapani

Con un comunicato il Settore Agonistico Fip ha reso noto che “non avrà luogo” la gara tra Virtus Bologna e Trapani. Intanto continua la fuoriuscita di giocatori dal club siciliano: Paul Eboua è andato in Francia, all'Asvel, Jordan Ford al Bahcesir, in Turchia, mentre John Petrucelli viene dato vicino al Galatasaray dove è andato il coach Gianmarco Pozzecco. Trapani aveva solo 11 tesserati, ora scendono a 9 se non a 8, quindi l'esclusione o il forfeit sembrano inevitabili, e in questo caso verranno annullati tutti i risultati che la riguardano. A meno che non ci sia lo sblocco dei tesseramenti che consenta al club del presidente Antonini di portare a termine il campionato ma con una squadra verosimilmente più debole.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Sangue nelle strade

Schianto fatale per un motociclista, rientrava a casa dalla moglie e dai figli

Roberto Basciu (45 anni) finisce contro un’utilitaria a S’Ecca S’Arrideli 
Allarme sicurezza.

Viaggi a ostacoli nel Nuorese tra animali vaganti sulle strade: ad alto rischio la 131 e la Dcn

Caterina De Roberto (Ha collaborato Francesco Oggianu)
La crisi

Meloni: «Azione legittima Proteggiamo gli italiani»

L’opposizione: violata la legalità internazionale Ma la premier non ha dubbi: intervento difensivo 
Il caso

Pesca dei ricci, riparte la stagione Ma è gia emergenza

Esordio della app obbligatoria per denunciare le quantità raccolte 
Luca Mascia
L’allarme

Blitz contro la pedopornografia nell’Isola

A Sassari arrestato un 53enne: sequestrati duemila file. Denunce anche a Cagliari 
Matteo Vercelli
L’omaggio

«Valentino, amico geniale che ha dato il cuore all’Isola»

Il collega Franco Meloni ricorda il cardiochirurgo cagliaritano scomparso lo scorso 31 dicembre 
Franco Meloni
La strage di Capodanno

Identificate 11 vittime, 3 sono italiane

Speranze finite per Giovanni Tamburi, Emanuele Galeppini e Achille Barosi 