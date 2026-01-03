Dinamo, c’è voglia di fare un’impresa 

Sassari. Varese che batte Napoli 84-81 si avvicina alla Final 8 rendendo minime le possibilità della Dinamo di accesso alla Coppa Italia, dato che i biancoblù hanno perso in casa contro i lombardi. In ogni caso questo pomeriggio al PalaSerradimigni (ore 16) la squadra sassarese cercherà di ribaltare il pronostico contro la capolista Brescia degli ex Bilan e Burnell. Bisogna distanziare poi il più possibile la zona pericolosa tenendo conto che potrebbero essere tolti i due punti della vittoria sul Trapani.

Fuga da Trapani

Con un comunicato il Settore Agonistico Fip ha reso noto che “non avrà luogo” la gara tra Virtus Bologna e Trapani. Intanto continua la fuoriuscita di giocatori dal club siciliano: Paul Eboua è andato in Francia, all'Asvel, Jordan Ford al Bahcesir, in Turchia, mentre John Petrucelli viene dato vicino al Galatasaray dove è andato il coach Gianmarco Pozzecco. Trapani aveva solo 11 tesserati, ora scendono a 9 se non a 8, quindi l'esclusione o il forfeit sembrano inevitabili, e in questo caso verranno annullati tutti i risultati che la riguardano. A meno che non ci sia lo sblocco dei tesseramenti che consenta al club del presidente Antonini di portare a termine il campionato ma con una squadra verosimilmente più debole.

