Dinamo, c’è una speranza 

Sassari. La Dinamo fa la corsa su Trieste per sperare di agguantare l'ottavo posto, l'ultimo utile per disputare la Coppa Italia. La squadra sassarese ha raggiunto 12 punti dopo il colpaccio di Cremona e ha solo due lunghezze di ritardo da Trieste che invece si è fatta sorprendere in casa da Venezia: 70-76 il finale. Mancano ancora due giornate al termine del girone d'andata. Se il Banco di Sardegna aggancia Trieste all'ottavo posto la scalza dalla Final 8 perché fa pesare il successo al PalaSerradimigni per 98-86. Inutile considerare le formazioni che sono a 16 punti, vale a dire Milano e Tortona, anche perché qualora perdessero entrambe le partite vantano la vittoria su Bendzius e compagni. Ricapitolando: Sassari fa la Coppa Italia se arriva insieme a Trieste sia a 14 punti sia a 16 punti. Ininfluente la presenza di Treviso, altra squadra battuta.

Calendario comparato

La Dinamo domenica ospita Varese che ha sempre perso in trasferta, mentre Trieste gioca sul parquet di Scafati che ha ottenuto tre vittorie davanti al pubblico amico.

Potrebbe essere la giornata dell'aggancio, ma l'ultima giornata d'andata vedrà i biancoblù in trasferta a Trapani, che insegue a soli due punti la capolista Trento. I siciliani hanno perso di un punto in casa contro la Virtus Bologna e di 6 in contro Tortona. Dopo di che 4/4 tra le mura amiche contro Napoli, Cremona, Trento e Reggio Emilia. Le possibilità di un colpaccio sono ridottissime. Invece Trieste riceve Pistoia, club in crisi che è al terzo allenatore: dopo Dante Calabria e Zare Markovski, ex Dinamo, ha chiamato lo sloveno Gasper Okom.

Confronti

Va ricordato che l'anno scorso il Banco di Sardegna ha chiuso il girone d'andata a 12 punti restando fuori dalla Final 8 che ha visto all'ottavo posto Pistoia a quota 16. Nel campionato 2022/23 la formazione biancoblù ha girato la boa a 14 ed è entrata come ottava. Nel 2021/22 ha chiuso l'andata sempre a quota 14 ed è stata premiata come ottava dalla classifica avulsa in un arrivo a quattro formazioni. L'ultima volta che la Dinamo è entrata a vele spiegate è la stagione 2020/21: sotto la guida del coach Gianmarco Pozzecco ha chiuso l'andata terza con 18 punti. Unico superstite di quel roster l'ala Eimantas Bendzius.

