Dinamo, c’è subito Napoli  

Sassari. Un calendario a strappi che alterna gruppetti di gare contro formazioni di terza fascia a gruppetti contro squadre da Final Four. Inizierà il 1° ottobre al PalaSerradimigni contro Napoli il campionato numero 14 della Dinamo nella massima serie. Nella seconda giornata visita a Cremona, ritornato in A grazie alla guida del coach Demis Cavina, esonerato a metà stagione 2021/22.

Momenti chiave

Due i momenti decisivi. Il primo alla fine del girone d'andata, quando la squadra sassarese giocherà in casa contro Milano, Brindisi e Venezia e in trasferta a Brescia, Reggio Emilia e Pesaro. Sei partite che decideranno l'ingresso nella Final 8 della Coppa Italia, mancato l'anno scorso. L'altro tour de force ad alto rischio è da fine gennaio a tutto febbraio, quando i biancoblù affronteranno in un calendario sfasato tra andata e ritorno Milano, Cremona, Tortona, Virtus Bologna, Venezia e Brescia. Partite fondamentali per delineare la griglia dei playoff scudetto. La stagione regolare si concluderà il 5 maggio.

Date da segnare

Altre gare contro ex, quelle con Scafati (Robinson e Logan) e Brescia (Bilan e Burnell). Da notare che si giocherà il 23 dicembre (a Reggio Emilia) e il 30 dicembre in casa contro Venezia. Pausa del campionato di due settimane a febbraio: la prima per far disputare la Coppa Italia (dal 14 al 18) e poi per le partiter della nazionale valide per la qualificazione agli Europei 2025.

Il calendario

1ª giornata (1/10/23): Dinamo Sassari-Napoli; 2ª giornata (8/10): Cremona-Sassari; 3ª giornata (15/10): Sassari-Tre- viso; 4ª giornata (22/10): Virtus Bologna-Sassari; 5ª giornata (29/10): Sassari- Tortona; 6ª giornata (5/11): Varese-Sassari; 7ª giornata (12/11) Sassari-Trento; 8ª giornata (19/11): Pistoia- Sassari; 9ª giornata (26/11): Sassari- Scafati; 10ª giornata (3/12): Sassari-Milano; 11ª giornata (10/12): Brescia-Sassari; 12ª giornata (17/12): Sassari- Brindisi; 13ª giornata (23/12): Reggio Emilia-Sassari; 14ª giornata (30/12): Sassari-Ve- nezia; 15ª giornata (7/1/24): Pesaro-Sassari; 16ª giornata (14/1): Sassari-Pistoia; 17ª giornata (21/1): Treviso-Sassari; 18ª giornata (28/1): Milano- Sassari; 19ª giornata (4/2): Sassari-Cremona; 20ª giornata (11/2): Tortona-Sassari; 21ª giornata (3/3): Sassari-Virtus Bologna; 22ª giornata (10/3): Venezia-Sassari; 23ª giornata (17/3): Sassari-Brescia; 24ª giornata (24/3): Trento- Sassari; 25ª giornata (30/3): Brindisi-Sassari; 26ª giornata (7/4): Sassari-Pesaro; 27ª giornata (14/4): Napoli-Sassari; 28ª giornata (21/4): Sassari- Varese; 29ª giornata (28/4): Scafati-Sassari; 30ª giornata (5/5): Sassari-Reggio Emilia.

