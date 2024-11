Dinamo, c’è solo la vittoria 

Sassari. «L'anno scorso dopo la pausa per la Coppa Italia eravamo messi male e avevamo un calendario terribile contro Virtus, Venezia e Brescia. Abbiamo fatto filotto e ripreso a sperare nei playoff. Ho raccontato questo ai miei compagni». Il play Alessandro Cappelletti spera di ripetere l'exploit della stagione scorsa quando coach Markovic aveva da poco sostituito Bucchi. Il match contro Trieste di domani sera al PalaSerradimigni (inizio alle 19.30) è tosto, forse non quanto quelli, ma ci si avvicina molto. «Trieste è una matricola atipica come Trapani. Ha allestito un roster con giocatori importanti, hanno molto talento offensivo, fanno una pallacanestro libera senza troppe regole». All'opposto la Dinamo di Markovic ha regole da rispettare. Il tecnico è possibilista: «Chiedere informazioni sul mercato non significa firmare qualcuno o cambiare. Ho fiducia nei miei giocatori, stiamo crescendo, ma dobbiamo mettere a posto gli ultimi pezzi ed essere continui».

Gara crocevia

La vittoria vale maggiore serenità in classifica e alimenta la tenue fiammella di speranza per chiudere l'andata tra le prime otto che faranno la Coppa Italia. Un nuovo stop interno, sarebbe il terzo, non è da prendere in considerazione, come sottolinea pure Markovic: «Non possiamo perdere ancora in casa, se vogliamo fare qualcosa in questo campionato dobbiamo vincere». Una sconfitta renderebbe indifferibile una mossa sul mercato, perché la situazione diventerebbe troppo rischiosa.

L'avversaria

Trieste ha un attacco da 89 punti a partita e delle cinque vittorie conquistate finora (sesto posto insieme a Reggio Emilia) tre le ha ottenute in trasferta, ai danni di Napoli, Tortona e Treviso. Formazione pericolosa a rimbalzo offensivo 812 di media) sa anche intimidire in difesa 84 stoppate di media) e distribuisce ben 19 assist.

Il tecnico di Sassari osserva: «Hanno tanti giocatori di talento come Brown, Valentine e Ross quindi dovremo controllare il ritmo della partita, arginare la loro transizione e fare attenzione a rimbalzo». Nelle file triestine anche un ex che ha fatto il triplete: l'ala Jeff Brooks che da qualche anno gioca come italiano: 9 punti e 4 rimbalzi sono cifre quasi uguali a quelle che aveva a Sassari. Messe insieme 10 anni dopo e partendo dalla panchina. Occhio anche all'ala Uthoff: 11 punti e 6,5 rimbalzi. Molto solido il centro Yankee Johnson: 8 punti e 6 rimbalzi.

