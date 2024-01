Dinamo, carica europea 

Sassari. «Invertiamo la rotta» è l'ordine lanciato dal nocchiero Piero Bucchi. Il coach della Dinamo chiede alla gara di Champions quella «continuità e aggressività costanti» che torneranno utili in un campionato dove la classifica pericolosa. Il primo atto dei play-in si gioca a Cholet (inizio alle 20) perché la squadra francese si è classificata seconda, mentre Sassari è arrivata terza nel suo girone. Mercoledì prossimo ritorno al PalaSerradimigni e il 17 eventuale bella sempre a Cholet. Chi passa va agli ottavi. Dopo la trasferta in Francia, nuovo viaggio a Pesaro per l'ultima gara d'andata della serie A.

Voglia di reagire

Le sconfitte contro Reggio Emilia e Venezia hanno lasciato il segno non solo sulla classifica. I biancoblù sono chiamati a rialzare la testa. Il pivot Gombauld che viene dal campionato francese (due stagioni a Nancy) avverte: «Partita difficile, una bella sfida, Cholet è una squadra che ha talento, gioca un buon basket e in casa sono forti. Non sarà facile, noi abbiamo il dovere di dare il massimo, di riuscire a fare meglio rispetto alle ultime uscite. Dobbiamo allenarci duramente, riuscire a dare tutto, io sto meglio, ho superato l'influenza e cercherò di dare il mio contributo ai compagni». Se in campionato il Banco ha un bilancio di 5/14 che l'ha tenuto fuori dalla Final 8 di Coppa Italia, nella coppa europea ha vinto due gare su sei strappando la qualificazione grazie alla miglior differenza canestri nel confronto con i polacchi dello Stettino.

L'avversaria

Cholet nel campionato francese ha un bilancio di 9 vinte e 9 perse che la inseriscono nel quartetto tra sesto e nono posto. Nei preliminari della Champions ha sconfitto Brindisi e Varese. Curiosamente il play Campbell è alto come Jefferson: 175 cm. Il regista dei francesi non segna molto (7,5 punti) ma sforna 6 assist ed è il cervello della squadra. Più pericolosi al tiro la guardia Ayayi (14 punti col 43% da tre), l'ala Salaun di appena 18 anni che firma 13 punti col 58% nelle triple. Nello spot di alapivot si alternano l'olandese Nzekwesi e il ceco Hruban, mentre il centro è Sako, 210 cm di atletismo che garantiscono 10 punti e 8 rimbalzi. Curiosità: i francesi hanno rilasciato Blakes (andato a Pistoia) e Jones che era stato preso a gettone, ma hanno firmato la guardia Randall, che ha esordito nella coppa europea con 10 punti (4/11 al tiro), 4 rimbalzi e 5 assist.

