Dinamo, campo e tradizioni 

Sassari. La spiaggia di Platamona, la piscina, la palestra e la Discesa dei Candelieri domani a Sassari, poi da domenica a Nuoro, con l’amichevole contro Cremona programmata per mercoledì 28 e il giorno dopo la Sagra del Redentore. Il programma del pre-campionato Dinamo è diverso da quello degli altri club. La dirigenza timonata dal presidente Stefano Sardara (quattordicesimo anno in sella) punta non solo a curare la preparazione, affidata per la parte fisica a Matteo Boccolini e per quella tecnica a Nenad Markovic, ma anche a spiegare ai nuovi giocatori dove sono arrivati e cosa rappresenta il Banco di Sardegna per l’Isola in termini di identità e promozione.

Aspettando Solowski

I biancoblù sono arrivati quasi tutti la settimana scorsa e hanno superato le visite mediche. L'ala Michal Sokolowski, che ha avuto qualche giorno in più per riposarsi dopo il torneo olimpico di 3x3 con la sua Polonia (eliminata al termine del girone), raggiungerà i compagni in settimana. È rientrato dopo un permesso lampo il play Alessandro Cappelletti che ha fatto toccata e fuga a Parigi domenica per festeggiare con la fidanzata Myriam Sylla l'oro olimpico vinto con la nazionale di pallavolo femminile assieme ad Alessia Orro, sua compagna anche alla VeroVolley Milano.

Dalla settimana prossima roster al completo. Coach Markovic dovrà amalgamare rapidamente un gruppo che ha dieci giocatori nuovi e soltanto due confermati: Cappelletti e l'ala Eimantas Bendzius, peraltro al rientro dopo una stagione di stop conseguente all'operazione a un tendine di Achille.

Amichevoli e Champions

Saranno cinque i test. Dopo quella nuorese contro Cremona il 6 e 7 settembre c'è il City of Cagliari: semifinale contro il Paok, finale contro la vincente (o perdente) tra Virtus Bologna e Gran Canaria. Le altre due gare saranno disputate a Sarajevo il 14 e 15 settembre, dove le formazioni invitate sono Cluj di Romania, Dubai e i padroni di casa. Dalla Bosnia direttamente rotta per la Turchia dove il 20 settembre la Dinamo affronterà la vincente tra Juventus Utena (Lituania) e Spartak (Serbia). Cinque settimane e mezzo per trovare l'intesa e la vittoria che significa fare due giorni dopo la finale per l'ammissione alla stagione regolare della Champions. Il 29 settembre sarà campionato, al PalaSerradimigni, contro Scafati.

RIPRODUZIONE RISERVATA