Dinamo Camp, cinque giorni a confronto con i campioni 

Grande successo per il Dinamo Camp, organizzato dalla Asd Basket Lanusei. Ben 50, tra bambini e ragazzi del territorio e non, hanno passato cinque giorni a giocare a basket con i giganti della Dinamo nella suggestiva location del bosco Seleni. Lo staff tecnico della Dinamo, il capitano della Dinamo femminile Debora Carangelo e Sara Crudo hanno insegnato ai partecipanti i fondamentali del basket e giovcato con loro mentre il cestista di Serie A Tommaso Raspino si è dedicato ai ragazzi per una giornata intera, con un lavoro sulla gestione delle emozioni oltre che sulla tecnica. A supporto dello staff Dinamo, coordinato dal responsabile del settore giovanile Giovanni Piras, quello del Basket Lanusei. I ragazzi sono stati suddivisi in due gruppi, minibasket e under 16, con un lavoro differente e adatto alla categoria. Insieme allo sport, il Camp ha previsto una piccola parentesi sulla storia dell’isola. La presidente Antonella Alterio spiega: «Abbiamo portato i ragazzi a NurArcheopark. Volevamo conoscessero anche il nostro territorio, sia i nostri ma soprattutto quelli che sono arrivati da fuori». Il bilancio per le cinque giornate è più che positivo. «La nostra è una realtà in crescita – chiude Alterio – e con la Dinamo c’è una collaborazione fattiva, con stage e aggiornamenti anche per gli allenatori. Sono esperienze fantastiche per i ragazzi che si confrontano con giocatori di serie A».

