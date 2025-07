Dinamo, calendario duro con tre trasferte iniziali 

Sassari. Sorteggio poco benevolo quello riservato dal calendario della A1 femminile alla Dinamo Women che si appresta ad affrontare la sua sesta stagione consecutiva nella massima serie. L'apertura col consueto Opening Day con tutte le partite in una unica sede (questa volta a Brescia, il 4 e 5 ottobre) di fatto rende il primo turno in campo neutro. La rinnovatissima squadra affidata a Paolo Citrini affronterà il San Martino di Lupari, che ha sorpreso tutti arrivando sino alla semifinale scudetto. Poi due trasferte di fila: Tortona (quarta l'anno scorso) e Brescia, l'avversaria che ha sconfitto Carangelo e compagne nel primo turno dei playout salvezza. L'esordio al PalaSerradimigni arriverà soltanto il 26 ottobre, contro il Broni, tornato in A1 dopo tre anni di assenza. «Un inizio complicato», commenta il coach Citrini.

Questa la sequenza delle altre avversarie: a Venezia, in casa contro Campobasso, a Schio, vale a dire le prime tre della stagione passata, poi in casa contro Battipagliese e Geas Sesto San Giovanni, a Roseto nella sua ultima gara d'andata. Non sarà però l'ultima per le altre, perché il campionato è rimasto “zoppo”, a 11 squadre, e spetta proprio a Sassari riposare nell'ultimo turno d'andata e di ritorno. Uno svantaggio evidente per chi punta alla salvezza, dato che non potranno più influire sulla classifica e dovranno osservare cosa succede alle concorrenti dirette.

