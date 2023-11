Dinamo, buoni segnali prima di un trittico delicato 

Una settimana di allenamenti senza impegni europei e poi un trittico che orienterà la prima parte della stagione: domenica a Pistoia, mercoledì in casa col Ludwigsburg e sabato 25 sempre al PalaSerradimigni contro Scafati. Tre partite che, in caso di vittoria, consentiranno alla Dinamo di dimenticare gli affanni e le ansie di un inizio di stagione difficile. I biancoblù con un tris positivo possono rilanciarsi sia per la Final 8 di Coppa Italia sia per il passaggio alla seconda fase della Champions Fiba.

Segnali positivi

I segnali lanciati con le vittorie in Germania e contro Trento sono positivi per la trasformazione in squadra vera, ma non bisogna dimenticare che sul piano dei risultati il Banco di Sardegna è ancora in ritardo: a +4 dai due fanalini di coda Treviso (già battuta) e Brindisi e a -4 dalla zona Final 8 occupata da Milano solo momentaneamente, perché è impensabile che l'AEA7 Armani non si riprenda.

Difesa meno perforabile

Dai quasi 90 punti incassati a partita ai 79 subiti dal Ludwigsburg e ai 73 di Trento. E senza Diop che oltre a essere stato il migliore realizzatore, è anche uno dei migliori difensori. Coach Bucchi ha operato alcuni aggiustamenti. Gombauld adesso fa paura: 8 stoppate nelle ultime due gare. McKinnie si fa sentire di più dentro l'area anche quando fa l'ala piccola e Charalampopoulos ha giocato alla Bendzius, vale a dire da “4” che sa colpire da tre punti ma anche avvicinarsi a canestro. Il quintetto con almeno tre italiani (Cappelletti, Gentile e Treier) garantisce maggiore efficacia e infatti i tre sono quelli col miglior plus/minus. Oltretutto quando Treier gioca da falso pivot, si possono accettare tutti o quasi i cambi difensivi senza patire i mismatch.

L'altra mossa è quella di utilizzare Tyree come cambio: si evitano le due guardie troppo piccole (Whittaker è alto 183cm, Tyree arriva a 187cm) e si usa il talento di Tyree per provare a imprimere break, data la capacità dell'americano di esaltarsi e andare in striscia.

Segnali di risveglio da parte di tutti o quasi. All'appello manca ancora il play Whittaker, ma domenica era influenzato. Esame rimandato al trittico della prossima settimana.

