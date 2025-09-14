VaiOnline
15 settembre 2025 alle 00:25

Dinamo, buona la seconda  Chemnitz battuto di 4 a Nuoro 

La Dinamo fa sua la rinvincita giocata al PalaConi di Nuoro: 86-82 sul Niners Chemnitz, che invece venerdì aveva vinto sprintando nettamente nell'ultimo quarto. Proprio la differenza canestri ha consentito ai tedeschi di vincere il trofeo. Gara comunque che al di là del risultato ha proposto miglioramenti nella formazione sassarese, che ha avuto buon contributo da quasi tutti i giocatori e soprattutto è riuscita a tenere una buona intensità per 4’. Coach Bulleri conferma il centro Vincini in quintetto, mentre i tedeschi cambiano starting five.

Cenni di cronaca

Difficoltà in attacco per Sassari contro la pressione difensiva avversaria: 4-9 al 5'. Dal time out esce galvanizzato Marshall: 4 punti spalle a canestro, tripla e palla rubata con schiacciata in reverse: 13-9. Il Chemnitz riprende l'inerzia con le triple: 17-21 il primo quarto e 24-31 al 14'. Sassari resta in scia coi lunghi Vincini e Thomas e ritrona sopra con la bomba di Buie: 39-36 al 17', 46-44 all'intervallo. Nel terzo quarto Chemnitz avanti grazie soprattutto alle triple perché per la Dinamo risponde solo Mezzanotte: 63-66. Nell'ultima frazione gli arbitri fischiano qualche fallo di troppo ai lunghi biancoblù, ma se non altro gli esterni del Banco scaldano la mano da tre punti ed è prima parità, poi nuovo sorpasso grazie alla rubata di Beliauskas: 81-79 al 38'. Dalla lunetta Buie e Johnson la chiudono.

Dinamo Sassari : Marshall 14, Buie 8, Cipriano ne, Zanelli 2, Seck ne, Beliauskas 13, John- son 15, Ceron ne, Casu ne, Vin- cini 3, Mezzanotte 6, Thomas 16, McGlynn 9. All. Bulleri.

