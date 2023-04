Dinamo, Bucchi pensa solo ai playoff 

«Vogliamo arrivare di slancio ai playoff»: il coach Piero Bucchi spiega l'obiettivo della sua Dinamo nella gara di domani al PalaSerradimigni (ore 17.30) contro Reggio Emilia. È l'ultima partita in casa prima dei quarti scudetto che la squadra sassarese sembra destinata a giocare contro Venezia. All'andata netta vittoria in trasferta per 99-74, ma il tecnico biancoblù avverte: «Quando abbiamo affrontato Reggio Emilia all'andata era un momento un po’ diverso, ora abbiamo davanti una squadra che si sta giocando tantissimo. Dobbiamo fare una partita molto buona, sono punti fondamentali per arrivare bene ai playoff». Bucchi non è preoccupato del calo che ha portato a tre sconfitte (tutte in trasferta) nelle ultime cinque partite: «Abbiamo fatto tre mesi di intensità eccellente, tanto sacrificio in allenamento e in partita, è normale che ci sia un calo in questo momento. Non sono preoccupato, dobbiamo pensare alla partita da vincere. Negli allenamenti quotidiani sappiamo cosa dobbiamo fare».

Gli avversari

Reggio Emilia ha perso per infortunio la guardia Michele Vitali, che a Sassari ha vinto la Supercoppa 2019, e la guardia Anim. Per questo ha appena tesserato Andre Jones, che in Italia ha giocato con Torino, Jesi, Eurobasket Roma, San Severo e Bergamo. Rodato il quintetto con il play Cinciarini, rientrato nella società dove ha disputato la finale scudetto contro Sassari, il centro Olisevicius, il lungo Hopkins e l'alapivot Diouf. Al posto di Vitali dovrebbe giocare Jones, a meno che coach Sakota non scelga un quintetto altissimo con Strautins. In panchina occhio all'alapivot Reuters, al centro Lee, all'ala Burjanadze e al play Senglin. Nove giocatori che ruotano non sono pochi, per questo è positivo che la Dinamo recuperi il play-guardia Gentile.

RIPRODUZIONE RISERVATA