Dinamo, Brooks nuovo capitano 

Sassari . Jeff Brooks è il nuovo capitano della Dinamo in vista della nuova stagione in Serie A2. Il suo vice sarà Michele Vitali. Il coach Luca Vitali ha scelto – per guidare la squadra – i due veterani che hanno già giocato e vinto a Sassari: il 37enne Brooks era nella squadra del triplete Supercoppa-Coppa Italia-scudetto nella stagione 2014-2015, mentre il 35enne Michele Vitali ha vinto la Supercoppa 2019.

Oltre all’estone Joonas Riismaa, impegnato in nazionale, anche il canadese Kaza Kajami-Keane è stato convocato dalla propria rappresentativa. Intanto la squadra si allena al PalaSerradimigni, anche se è solo da lunedì che il programma sarà regolare: tutti gli allenamenti saranno a porte aperte, in modo che i tifosi iniziare a prendere contatto con i giocatori . ( g. m.)

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