Dinamo, Brindisi pasquale? 

Sassari. Contro la Happy Casa per ottenere la felicità anche in trasferta con il terzo successo di un campionato finora avaro di punti lontano dall'Isola. Quello a Brindisi (inizio alle 20) varrebbe doppio per la Dinamo: utile sia alla salvezza - che diventerebbe certa col +10 in classifica - sia nella rincorsa ai playoff scudetto. È la sfida numero 37 tra le due società che hanno iniziato a battagliare seriamente nella stagione 2009/10 di A2: i pugliesi soffiarono a Sassari il primato e la promozione diretta in serie A, ma la formazione di Sacchetti vinse i playoff. Il bilancio è di 19-17 per il Banco.

Qualche acciacco per la Dinamo, ma nessuno è in dubbio: il play Jefferson ha recuperato dall'infortunio a un piede rimediato dopo 5 minuti a Trento. Sarà anche l'ultima partita del capitano Stefano Gentile in biancoblù, diretto a Trapani dove gli è stato offerto un ricco biennale. Salutare con una vittoria sarebbe opportuno per un trasferimento davvero inedito (per tempistica e modalità) nella quindicinale storia di Sassari nella massima serie di basket.

Le chiavi del match

«Occorre un approccio aggressivo e intenso, diverso da quello di Trento», ha sottolineato il centro francese Stephane Gombauld nel presentare la sfida. Difesa dura da subito e ripiegamento rapido per non concedere la transizione offensiva all'Happy Casa sono le altre direttrici di una partita complicata, sia per le fortissime motivazioni di una squadra che vuole evitare la retrocessione, sia per le accresciute qualità di un roster che dopo tanti cambiamenti ha trovato l'equilibrio col play Washington, la guardia Bartley e l'alapivot Smith. Le tre vittorie nelle ultime quattro gare sono un segnale chiaro.

L’avversaria

Vietato quindi pensare a Brindisi come alla cenerentola, battuta peraltro a fatica già nel match d'andata del PalaSerradimigni 84-81. Basterebbe, per dirne una, notare i miglioramenti a rimbalzo. C'è tanto talento nel roster pugliese, concentrato soprattutto nei ruoli esterni: Washington, Sneed, Bartley e Morris segnano insieme quasi 60 punti, ma ci sono altri giocatori in grado di andare in doppia cifra, come Laszewski e Bayehe. Il Banco di Sardegna si augura di tirare meglio dall'arco rispetto alla partita di Trento, dove ha collezionato un misero 3/20 e quando in questo campionato i biancoblù hanno realizzato solo tre triple hanno sempre perso, come accaduto pure contro Brescia e Tortona.

RIPRODUZIONE RISERVATA