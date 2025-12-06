Dinamo, boccata d’ossigeno 

DINAMO SASSARI 85

PALL. TRIESTE 80

Banco di Sardegna SS : Pul- len 5 (1/3, 1/5), Marshall 23 (5/7, 4/6), Buie 14 (3/7, 0/5), Zanelli, Seck ne, Beliauskas (0/1, 0/3), Johnson 17 (2/4, 3/6), Casu ne, Vincini 6 (3/4), Mezzanotte ne, McGlynn 14 (7/9), Visconti 6 (2/3, 0/4). All. Mrsic.

Pallacan. Trieste : Toscano 15 (3/5, 2/4), Deangeli 2 (1/1, 0/1), Uthoff 6 (3/4, 0/3), Ruzzier 2 (1/3, 0/3), Sissoko 8 (4/5), Can- dussi 10 (2/3, 1/5), Iannuzzi ne, Brown 15 (4/10 da tre), Brooks ne, Moretti (0/1, 0/2), Ramsey 22 (3/8, 4/9). All. Gonzales.

Parziali : 30-17, 44-37, 69-58.

Note . Uscito per 5 falli Sissoko al 37’41” (79-73). Percentuali di tiro: Sassari 31/67 (8/29); Trieste 28/68 (11/37 da tre). Tiri liberi: Sassari 15/19; Trieste 13/16. Rimbalzi: Sassari 10 off 28 dif (Vincini 7); Trieste 14 off 26 dif (Uthoff 10).

Sassari. Autoritaria ma non ancora killer , visti i ripetuti vantaggi in doppia cifra. Comunque vincente. La Dinamo alla fine ha ragione della coriacea Trieste: 85-80. Seconda vittoria (su due) al PalaSerradimigni in campionato per la squadra allenata da Mrsic che continua a crescere nel gioco corale, pur senza avere la costanza di rendimento, anche se va detto che i tiratori ospiti hanno prodotto piccole rimonte più col talento che col gioco.

Parla il coach

«Complimenti ai miei ragazzi per una gara importante», esordisce il tecnico Veljko Mrsic. «Abbiamo avuto buoni minuti di gioco ma senza continuità, avremmo potuto chiuderla prima controllando meglio il ritmo e gestendo la palla con più passaggi per avere un buon tiro come fatto in altri momenti». E spiega anche le variazioni tattiche: “Abbiamo preparato la gara con Marshall da “4” e chiesto ai nostri esterni che erano marcati dal 4 di giocare sfruttando la loro velocità. Abbiamo dimostrato di non dipendere da nessuno».

La partita

Coach Mrsic è senza Ceron (virus gastrointestinale) e Mezzanotte (problemi fisici) ma soprattutto senza il lungo Thomas (problema a una caviglia ereditato dal match di Napoli), tanto che in quintetto parte Marshall come “4”. Se non altro ha in panchina i nuovi acquisti Pullen, ex Napoli, e Visconti, ex Bologna e Granada. Sono proprio i due nuovi, insieme a un Vincini “gasato” dall’esperienza in nazionale a rompere l’equilibrio di una sfida fra tiratori (15-15 al 6’) e promuovere l’allungo alla fine del quarto che tocca un impensabile +13 grazie alla tripla di Pullen sulla sirena del primo quarto. Nel secondo quarto le difese aumentano di intensità (tra Vincini e Sissoko è gran duello fisico) e Sassari, che ogni tanto usa anche la zona 2-3, gioca sempre con un quintetto senza una vera alapivot : Visconti (ottima energia) fa pure il “4”. Nel finale l’ex Nba Toscano infila due triple per il 44-37 di metà gara.

Trieste continua la risalita che arriva sino al -3 grazie alla bomba di Ramsay: 48-45 al 23’. Sono Johnson e McGlynn a fare respirare l’attacco sassarese. La Dinamo insiste con palla sotto canestro a McGlynn: +12 al 26’. Nell’ultimo quarto Trieste cerca l’ennesima rimonta: 81-77 a 65” con tap-in di Toscano. Nell’azione seguente Pullen sbaglia i liberi ma Marshall recupera il rimbalzo decisivo.

