Dinamo, bisogna crescere 

Sassari. «Se vogliamo vincere a Casale occorre fare un ulteriore step in avanti, come singoli e come squadra», ammonisce il coach Nenad Markovic alla vigilia del match contro la Bertram Derthona, in programma domani alle 17.30. Un'altra avversaria tosta, che ha già battuto Cremona, Varese e Trapani e ha perso in casa contro Trieste soltanto in volata, mentre deve recuperare la gara contro la Virtus Bologna rinviata per l'alluvione. Non solo, la squadra piemontese è a punteggio pieno nel girone di Champions: 3/3. Sarebbe comunque fuorviante parlare di calendario in salita, perché finora Sassari ha battuto solo il fanalino di coda Napoli, quindi fino a che non ci sarà l'auspicata crescita, tutte le antagoniste sono ostacoli complessi.

L'avversaria

L'allenatore della Dinamo sottolinea: «Tortona è una squadra che è completa, ha talento, fisicità ed esperienza, sta facendo molto bene, ma noi dobbiamo guardare in casa nostra e continuare a lavorare duro per riuscire ad essere pronti in partite dall'alto coefficiente di difficoltà». Il coach De Raffaele, ex Venezia, ruota ben undici giocatori, e il dodicesimo è il lungo Zerini. Il meno utilizzato è l'esterno Denegri (3,5 punti in 14 minuti) e il più utilizzato la guardia statunitense Vital, giocatore da 13 punti anche se con percentuali non strepitose. Il più pericoloso è sicuramente il suo connazionale Kuhse 15 punti, con buonissime percentuali da due e da tre, e quasi 5 assist. Il centro Kamagate (211cm di altezza) produce 12 punti e 7 rimbalzi. Anche Baldasso e Strautins vanno quasi sempre in doppia cifra. In panchina giocatori del calibro del centro Biligha e dell'ala Weems.

