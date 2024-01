Dinamo bella e spericolata 

Pesaro 69

Dinamo Sassari 79

Carpegna Prosciutto Pesaro : Bluiett 6 (0/6, 2/8, 1 r.), Visconti 19 (2/2, 4/8, 2 r.), Ford 9 (2/4, 1/5, 6 r.), Maretto ne, Tambone 8 (1/5, 1/5, 1 r.), Cinciarini 11 (4/9, 1/6, 5 r.), Stazzonelli ne, Mazzola (0/1, 0/1, 1 r.), Totè 7 (3/5. 6 r.), Mockevicius 9 (4/5, 9 r.). All. Buscaglia.

Banco di Sardegna SS : Cappelletti 2 (1/4, 0/1, 4 r.), Treier ne, Tyree 26 (6/9, 4/7, 2 r.), Raspino ne, Gandini ne, Gentile 2 (1/3, 0/1, 2 r.), Diop 5 (1/5, 4 r.), Gombauld 12 (6/10, 5 r.), McKinnie 5 (1/1, 1/5, 5 r.), Jefferson 12 (2/2, 2/5, 4 r.), Charalampopulos 12 (2/5, 1/3, 12 r.). All. Bucchi.

Arbitri : Attard, Bartoli e Valzani.

Parziali : 20-13, 28-41, 42-68.

Note . Tiri liberi: Pesaro 10/18; Sassari 12/14. Percentuali di tiro: Pesaro 25/66 (9/33 da tre, ro 9 rd 23); Sassari 29/61 (9/21 da tre, ro 9 rd 35).

Vittoria schizofrenica. La Dinamo espugna Pesaro 79-69 e il primo colpo esterno in campionato vale il +4 sul penultimo posto. Ha corso il rischio di rovinare tutto la squadra di Piero Bucchi: dal +30 al 28' di una gara dominata e che sembrava già chiusa tanto che i tifosi della curva pesarese sono andati via, al +4 del 38'. Ad evitare una sconfitta devastante per il morale ci ha pensato Tyree con due entrate.

Aspetti positivi

Difficile davvero giudicare la prestazione contro un'avversaria che ha schierato solo tre stranieri (assente l'ex Bamforth per infortunio) e che è sembrata a un certo punto inerme contro i biancoblù. Restano le impressioni positive su una squadra che cresce intorno al nuovo play Jefferson e al suo top scorer Tyree, con Charalampopoulos finalmente determinante e Gombauld ritornato sui suoi livelli.

Le dichiarazioni

La guardia Breein Tyree si è concentrato sul risultato: «Era importante vincere per la prima volta in una trasferta di campiona, era il nostro obiettivo e ce l'abbiamo fatta». Il coach Piero Bucchi ha assolto i suoi per il finale “molle”: «I ragazzi si sono involontariamente rilassati, una lezione che ci servirà, ma ripartiamo da quei 30' consapevoli che ne dobbiamo giocare 40. I due punti fanno morale e classifica», assicura.

Montagne russe

Una partenza equilibrata (6-6 al 5') un brutto finale di primo quarto con il secondo quintetto a disagio (anche -10). Poi l'esplosione nel secondo quarto col 13-0 che ha annichilito i padroni di casa. Tyree inarrestabile, Gombauld e Jefferson efficaci. Nel terzo quarto Sassari non ha mollato la presa e sospinta anche dall'ex Charalampopoulos è andata a +30 (38-68 al 28'). Gara finita? No, la Dinamo (e Bucchi) si sono illusi, le triple di Visconti hanno ridato coraggio a Pesaro che è arrivata sino a -4 prima delle due entrate del killer Tyree.

