Dinamo beffata a fil di sirena 

Dinamo Sassari 96

Reyer venezia 97

Banco di Sardegna SS : Cappelletti 16 (4/5, 2/3), Bibbins 15 (2/3, 2/4), Vasselli ne, Trucchetti ne, Fobbs 11 (4/6, 1/4), Tambone 5 (1/1, 1/3), Veronesi (0/1 da tre), Bendzius 12 (4/9 da tre), Vincini 6 (3/5), Sokolowski 8 (1/2, 1/5), Thomas 23 (9/11), Gazi (0/1). All. Bulleri.

Umana Venezia : Tessitori 4 (2/4, 0/1), Mc Gruder 13 (4/5, 1/3), Lever ne, Casarin (0/2 da tre), Fernandez ne, Moretti 8 (1/1, 2/4), Ennis 16 (4/7, 1/6), Kabengele 16 (7/9, 0/2), Parks 18 (4/4, 2/4), Wheatle 3 (1/1 da tre), Simms 8 (3/4), Wiltjer 11 (4/5, 1/4). All. Spahija.

Arbitri : Lanzarini, Borgioni, Patti

Parziali : 20-20; 42-45; 71-69.

Note . Percentuali di tiro: Sassari 35/63 (11/29 da tre); Venezia 37/67 (8/27 da tre). Tiri liberi: Sassari 15/17; Venezia 15/19. Rimbalzi: Sassari roff 5 rdif 17 (Vincini); Venezia 13 roff; rdif 22 (Parks 7).

Sassari. Così fa davvero male. La Dinamo disputa una partita di grande cuore e l'accompagna col cervello sino a due minuti dalla fine quando con una serie di scelte errate butta al vento una vittoria che valeva mezza salvezza. Venezia ringrazia, segna con Ennis ed espugna il PalaSerradimigni 96-97. Una beffa, dopo aver mascherato l'assenza dei due pivot Renfro e Halilovic, infortunati, con la grande energia e duttilità tecnica di Thomas, oltre che con l'uso efficace della stazza da parte di Vincini, giovane che può crescere tantissimo in un ruolo nel quale, tra l’altro, l'Italia produce pochissimo.

Le dichiarazioni

Settima vittoria per la Reyer nelle ultime nove gare. Per il Banco di Sardegna invece è la quarta sconfitta di fila, nonché la quarta sconfitta negli ormai indigesti match giocati a mezzogiorno. «Brava Sassari e noi abbiamo avuto anche fortuna», ha riconosciuto il tecnico ospite Prahjia. Amareggiato coach Bulleri: «Dura da commentare. Il risultato non soddisfa, per la prestazione invece sono parzialmente soddisfatto. Sarebbe errato considerare solo gli ultimi 16 secondi perché abbiamo commesso errori anche prima».

Le chiavi della gara

Avvio buono con Vincini in quintetto e le triple di Bendzius: +4 al 6'. Venezia risponde con un break di 15-3 e va avanti: 23-31 al 13'. Sassari ritrova aggressività e quasi la riapre prima del riposo: -3. Nel terzo quarto Thomas lotta sia da “4” sia da “5” ma la Reyer prende rimbalzi in attacco, ha un Parks tuttofare e prova la fuga: 58-66 al 27'. Col doppio lungo (Vincini e Thomas) e la grinta di Cappelletti, i biancoblù si affacciano anche a +8 ma è “solo” il 33'. La Dinamo arriva a 16” dal termine con +1 e palla in mano. Rimette in attacco anziché a fondo campo, Sokolowski cerca il tiro da sotto a 11” e si fa stoppare da Parks, poi Ennis segna proprio contro il polacco. Mancano 2”, la preghiera di Fobbs scheggia il ferro. Gelo.

