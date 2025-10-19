dinamo battuta in volata 

Dinamo Sassari 72

olimpia milano 76

Banco di sardegna SS : Mar- shall 9 (0/1, 3/4), Buie 16 (2/7, 2/6), Zanelli 7 Seck ne, Beli- auskas 12 (0/2, 4/7), Johnson 6 (0/3, 2/6), Ceron ne, Casu ne, Vincini 5 (1/3), Mezzanotte ne, Thomas 13 (5/10, 0/1), McGlynn 4 (2/6). All. Bulleri.

EA7 Armani Milano : Mannion 2 (1/4, 0/1), Ellis 9 (3/4, 1/3), Booker 19 3/7, 0/2), Tonut, Bolmaro 4 (2/3, 0/3), Brooks 14 (4/5, 1/4), Ricci 12 (2/3, 1/7), Flaccadori 2, Guduric 7 (1/2, 1/3), Diop 5 (0/1, 1/1), Totè ne, Dunston 2. All. Messina.

Arbitri : Mazzon, Sahin e Miniati.

Parziali : 22-18, 42-34, 55-53.

Note . Usciti per 5 falli Mc Glynn al 33’31” (65-61), Zanelli al 35’13” (65-63), Ricci al 37’43” (68-69).. Percentuali di tiro: Sassari 22/58 (12/26 da tre); Milano 25/53 (7/24 da tre). Tiri liberi: Sassari 16/20; Milano 23/26. Rimbalzi: Sassari 9 off 24 dif (Thomas e Buie 6); Milano 7 off 28 dif (Ricci 8).

Sassari. A due canestri dall'impresa che poteva fare finalmente partire la Dinamo. E invece dopo aver condotto quasi sempre, anche con tre canestri di vantaggio, il tabellone del PalaSerradimigni segnala 72-76 per l'Olimpia Milano. I tifosi comunque applaudono. Lo spirito è quello giusto. «Dopo una gara come questa ci deve rimanere una grande inc...tura» ha detto il coach Massimo Bulleri. La miglior gara di questo inizio stagione non ha prodotto la vittoria che serviva per cancellare lo zero in classifica. Ed è una vera disdetta, perché mai come contro Milano, i biancoblù hanno fornito una valida prova corale, anche sul piano tattico.

Cronaca e tattica

Col primo tempo migliore della stagione la Dinamo si garantisce sia la partenza (10-4) sia il mantenimento di un vantaggio che tocca anche il +9 sulla spinta delle tre triple di Beliauskas, prima di attestarsi sul 42-34 dell’intervallo. Il quintetto con i due lunghi (Thomas gioca vicino a canestro) costringe coach Messina a inseguire sul piano tattico, poi l’Olimpia arranca sempre coi suoi play (male Ellis e Mannion) nonostante al 19’ abbia goduto di 12 liberi contro uno.

Nel terzo quarto Milano aumenta l'intensità della difesa, la gara si sporca, l'arbitraggio perde equilibrio: terzo e quarto fallo di McGlynn, due evidenti falli a favore del Banco non fischiati e gli ospiti piazzano il break da 10-0 che li porta avanti: 44-45 al 25'. Gli risponde Marshall e finalmente anche i biancoblù vanno in lunetta. L'ultimo tentativo di fuga è sul +7 con bomba di Johnson al 42', ma Messina può ruotare undici giocatori (l'ultimo ad entrare è Flaccadori) mentre Bulleri, ancora senza Mezzanotte e Ceron, perde per 5 falli McGlynn e Zanelli.

Nel finale Milano ha un Guderic killer (tripla senza ritmo e rimbalzo offensivo con canestro) mentre Thomas sbaglia una schiacciata a due mani e Marshall manda sul ferro 4 liberi.

